Сюрприз от Кабмина: какие налоги предлагают ввести для украинцев

Кабинет Министров Украины повторно зарегистрировал законопроекты, которыми предусматривается налогообложение доходов, полученных от продажи вещей на онлайн-платформах.

Налоги. Иллюстративное фото

Народная депутат Украины Нина Южанина сообщила, что 9 сентября в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект №14025 о внесении изменений в Налоговый кодекс и Закон "О банках и банковской деятельности" относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, которым предлагается охватить налогами всех людей, зарабатывающих деньги на онлайн-платформах, без регистрации их как ФЛП.

Также по ее словам, правительство зарегистрировало законопроект №14026 о внесении изменений в статью 50 Гражданского кодекса о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

"Ожидаем, когда появятся тексты, но поскольку это перевнесенные проекты, то думаю особых изменений не будет. Кроме прочего, продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях придется платить до 23% налогов с полученных средств", — отметила нардеп.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет издание "Униан", пояснил, что налогообложению будут подлежать следующие сферы деятельности:

- аренда жилой и коммерческой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и парковочных мест,

- личные услуги, продажа товаров и предоставление в аренду транспортных средств. То есть налогообложению подлежит деятельность на платформах OLX, Prom, Rozetka, Kabanchik, Uber, Uklon, Bolt, Booking и ряд других.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Украине увеличивают налоги.