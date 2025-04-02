Такие премии даже не снились: руководители убыточной "Укрпочты" получили миллионные выплаты

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Кречмаровская Наталия
В некоторых организациях выплаты руководителям составляют десятки миллионов гривен. И это только премии. К примеру, во время убыточности руководители "Укрпочты" получили 36,6 млн грн премий.
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Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
По его словам, выходит, что даже при убыточной деятельности компании находятся деньги на многомиллионные премии.
Напомним, в январе 2025 года, как писал портал "Комментарии", разгорелся громкий скандал вокруг зарплат руководства "Укрпочты". Народная депутат Украины Нина Южанина рассказала о заработной плате генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.
"Убыточная государственная "Укрпочта" ежемесячно насчитывает генеральному директору более 1,5 млн грн зарплаты", — отметила Нина Южанина.
Народная депутат рассказала, что в 2021 году ежемесячные расходы (факт) "Укрпочты" на оплату труда руководителя составляли 1,6 миллиона грн (или 19,2 млн грн в год), а в 2022 году (прогноз) — 1,53 миллиона грн ежемесячно (или 18,3 млн грн в год). А на 2023 год по финансовому плану оплата должна была составить уже 1,86 млн грн в месяц (или 22,4 млн грн в год).
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