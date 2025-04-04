Тарифы Трампа повлекли за собой рекордное падение состояния богачей: сгорели миллиарды Маска, Безоса и других

За один день 500 самых богатых людей мира потеряли 208 миллиардов долларов. Новые пошлины Дональда Трампа мгновенно обвалил фондовые рынки и состояние богатейших людей мира. Экономический эффект от тарифов Трампа оказался самым большим из времен пандемии коронавируса в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

После объявления Дональда Трампа о введении новых пошлин США мировые финансовые рынки резко упали. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние 500 самых богатых людей планеты за день сократилось на 208 миллиардов долларов, что стало четвертым по величине однодневным падением с 2012 года.

Наибольшие потери понесли миллиардеры из США, особенно это повлияло на акции технологических гигантов. В частности, основатель Meta Марк Цукерберг потерял 17,9 млрд долларов из-за 9% падения акций его компании. Похожая ситуация у Джеффа Безоса. Из-за снижения акций Amazon на 9% он потерял 15,9 млрд долларов. Соратник Трампа Илон Маск потерял за один день 11 млрд долларов, а всего с начала года он сократил свое состояние на 110 млрд долларов.

Помимо американских миллиардеров состояние также сократилось у богачей из других стран, активно торговавших с США. Канадский миллиардер и владелец Shopify Тоби Лютке потерял 1,5 млрд долларов из-за падения акций на 20%. Руководитель Carvana Эрнест Гарсия потерял 1,4 млрд после также 20% обвала акций собственной компании.

Не избежал удара и самый богатый человек Европы. Владелец LVMH Бернар Арно потерял 6 млрд долларов. Причиной стало решение ЕС ответить на тарифы Трампа введением пошлин до 20% на экспорт предметов роскоши и алкоголя в США.

Также потери понесли и китайские бизнесмены. Основатель китайского производителя обуви Huali Group Чжан Цуньююань потерял более 13% стоимости компании, что эквивалентно 1,2 млрд долларов личных потерь. Все через 34% пошлин Трампа на импорт из Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джей Ди Вэнс сделал заявление о новых тарифах Трампа на фоне падения рынков в США.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде отреагировали на пошлины США для Украины.