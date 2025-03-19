Темпы роста ВВП Украины замедлились: Минэкономики объяснило причину

В феврале 2025 г. реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 0,7%, а за первые два месяца года его рост составил 1,1%. Это связано с высокой базой по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

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Первый замминистра экономики Украины Алексей Соболев отметил, что темпы роста превышают прогноз министерства.

"В феврале экономический рост замедлился из-за ракетных обстрелов газодобывающих объектов и временного снижения активности экспортеров. Однако высокий уровень бюджетного финансирования для восстановления критической инфраструктуры, строительства жилья по программам есть Восстановление и есть Обитель, а также закупки отечественной продукции в сфере оборонно-промышленного комплекса помогли компенсировать эти негативные факторы".

По данным министерства, рост ВВП в феврале также способствовало восстановлению в розничной торговле. Потребительские настроения улучшались, и эта положительная тенденция наблюдается уже четыре месяца.

Однако в аграрном секторе зафиксировано снижение производства животноводческой продукции из-за роста себестоимости, а также спад в добывающей промышленности из-за ракетных ударов по газодобывающим объектам и падения в транспортном секторе из-за временного снижения активности экспортеров.

Отметим, что в 2024 году экономический рост в Украине был неравномерным: в I квартале – 6,5%, во ІІ – 3,7%, а в ІІІ – 2,0%. Прогноз роста ВВП Украины на 2025 год составляет 2,7%.

Также следует отметить, что НБУ снизил прогноз роста ВВП Украины на 2025 год с 4,3% до 3,6%. Это объясняется переоценкой потенциального ВВП из-за потерь производственных мощностей и влияния обстрелов.

Портал "Комментарии" уже писал, что экономика Германии, крупнейшей в Европе, сократилась уже второй год подряд в 2024 году, сообщает CNN, ссылаясь на данные Федерального статистического управления.