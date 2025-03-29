Топ-10 стран с самым большим количеством состоятельных людей: кто в лидерах

В прошлом году глобальное количество состоятельных людей (HNWI) с состоянием не менее 10 млн долларов превысило 2,3 миллиона. Хотя эти миллионеры живут по всему миру, большинство из них проживает в нескольких странах.

Богатые люди. Фото из открытых источников

Топ-10 стран, где проживают самые богатые люди мира, выглядит следующим образом. На первом месте разместились США. В США проживает более 905 000 человек с состоянием в $10 млн и более, что составляет почти 39% всех частных состоятельных лиц в мире. Они также возглавляют чарты по количеству центи-миллионеров (человек с состоянием более $100 млн) и миллиардеров в мире.

На второй строчке Китай. Эта страна занимает второе место с почти 472 000 HNWI или 20% от общего количества в мире, опережая другие азиатские страны с достаточно серьезным отрывом. Однако, по прогнозам, в 2024 году в Китае также будет наблюдаться самый большой отток (эмиграция) миллионеров в мире.

Япония и Индия замыкают четверку топовых лидеров, а Гонконг, на 10 месте, также является ключевым азиатским центром богатства. В европейской части земного шара Германия, Великобритания и Франция традиционно остаются важными центрами состоятельных людей.

КНР традиционно является лидером по оттоку высокоценных людей. Перемещение держателей подобных сумм по миру является одним из показателей привлекательности страны. Это самые ценные люди, инвестирующие в экономику, обеспечивающие ее развитие.

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