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Топовый украинский продукт, который ценят на мировом рынке

Украина увеличивает экспорт сахара

12 марта 2025, 21:08
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Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде рассказали, какой украинский продукт ценится на мировом рынке. По данным Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрсахар", за первые шесть месяцев 2024 – 2025 маркетингового года – с сентября 2024 по февраль 2025 года, Украина экспортировала более 403,5 тыс. тонн сахара.

Топовый украинский продукт, который ценят на мировом рынке

Иллюстративное фото

Подавляющее большинство этого объема – 98,4% – направлено на мировой рынок, а 1,6% пошло в страны Евросоюза.

“В феврале экспорт украинского сахара в ЕС возобновился и составил 6559 тонн. Основными странами-импортерами стали Болгария, получившая 72% этого объема, а также Греция и Италия, куда ушло по 12%”, — сообщают в Раде

Среди основных направлений экспорта украинского сахара за первые шесть месяцев маркетингового года выделяются Турция, которая получила 18% всего экспорта, а также Ливия, Северная Македония, Сомали и Шри-Ланка.

“В производственном сезоне 2024 года украинские предприятия произвели 1,8 млн. тонн сахара. Внутренний рынок страны оценивается примерно в 900 тысяч. тонн в год, что означает значительный экспортный потенциал отрасли", – говорится в сообщении ВР.

Напомним, что бизнес в Украине переживает нелегкие времена. Одним из ударов для ФЛП, как сообщал народный депутат Алексей Гончаренко, было повышение налогов. После введения закона в действие прекратили свою деятельность более 22 тысяч ФЛП.

Среди покупателей бизнеса, как писал портал "Комментарии", наиболее популярными оффлайн магазины стали: спрос на них вырос на 40% по состоянию на январь 2025 года по сравнению с январем 2024 года, (5 564 отзывов). В то же время количество объявлений выросло на 54% и превысило 5 тысяч.




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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/259658.html
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