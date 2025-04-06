Трамп таки добился своего: десятки стран готовы обсуждать пошлины из США

Более 50 стран обратились в Белый дом с инициативой начать торговые переговоры после объявления президентом США Дональдом Трампом новых взаимных пошлин. Об этом заявил директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт. Reuters и ABC News .

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Факт в том, что страны злятся и отвечают ответными мерами — и, кстати, идут на переговоры. Я получил отчет от торгового представителя США минувшей ночью, в котором говорится, что более 50 стран обратились к президенту с предложением начать переговоры", — отметил Хассетт.

Он также встал на защиту тарифной политики Трампа, отрицая опасения, что введение пошлин приведет к росту цен для американских потребителей.

Кроме того, Хассетт опроверг утверждение, что пошлины являются частью стратегии давления на Федеральную резервную систему (ФРС) с целью добиться снижения процентных ставок. По его словам, "никакого давления на ФРС не будет", хотя сам Трамп ранее опубликовал видео, в котором предположил, что тарифы могут помочь достичь такого снижения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сделал новое заявление о пошлинах Китая . Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай пострадал сильнее, чем Соединенные Штаты из-за ответа на новые тарифы. По его словам, Китай вел себя неправильно с США.

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social вновь раскритиковал Китай, который принял контрмеры на новые тарифы и ввел пошлины на американские товары. Трамп считает, что последствия таких мер будут хуже для Китая, а не США.