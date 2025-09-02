Трамп за один день заработал больше, чем за всю жизнь на недвижимости: как выросло состояние президента

Дональд Трамп и его семья совершили финансовый рывок, когда заработали более 5 миллиардов долларов всего за один день благодаря запуску новой криптовалюты. Это стало одним из крупнейших мгновенных прибыльных сделок в современной истории.

Семья Трампов заработала миллиарды на криптовалюте за один день. Фото из открытых источников

1 сентября началась торговля цифровой валютой WLFI, созданной криптовалютным стартапом World Liberty Financial, принадлежащим семье Трампов. Трое сыновей Трампа стали соучредителями World Liberty: Дональд Трамп-младший, Эрик Трамп и Баррон Трамп, тогда как президент США назван как "почетный соучредитель". Проект стартовал в прошлом году, когда Дональд Трамп баллотировался на президентский пост, с громким лозунгом: "Сделаем Америку великой снова, на этот раз с помощью криптовалюты".

WLFI стал своеобразным криптоаналогом IPO. Инвесторы, ранее купившие токены напрямую у World Liberty, теперь получили возможность торговать ими на бирже. Согласно CoinMarketCap, только за первый час объем торгов превысил 1 миллиард долларов.

Токены WLFI начали торговаться на Binance в диапазоне от 24 до 30 центов, тогда как ранее инвесторы покупали их всего за 1,5 цента. Разница более чем в 15 раз указывает на значительную прибыль для первоначальных вкладчиков.

Семья Трампов владеет примерно 25% всех токенов, что дает им состояние более чем в 5 миллиардов долларов. Это делает WLFI самым ценным активом в портфеле Трампов, даже более прибыльным, чем их традиционный бизнес в сфере недвижимости. Таким образом, Трамп заработал за день больше, чем в предыдущие годы.

Это не единственный цифровой актив, связанный с семьей действующего президента США. Компании Трампа также контролируют мемкоин Trump, а траст президента владеет более половиной акций Trump Media, управляющей социальной сетью Truth Social.

Как пишет Wall Street Journal, стремительный рост цены криптовалют может быть нестабильным. Продажа даже небольшого количества токенов Трампами может привести к резкому падению стоимости WLFI.

Также в США опасаются возможного конфликта интересов, ведь криптпроект принадлежит семье действующего президента США. Кроме того, назначение генеральным директором World Liberty Зака Виткоффа, сына представителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Виткоффа, активно ездящего в Россию, поднимает новые вопросы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США намекнули на коррупцию в отношении сына Трампа и приближенных к президенту.

Также "Комментарии" писали, что Трампа обвинили в манипуляциях с криптовалютами.