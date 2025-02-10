Трамп заявил, что американские деньги - это слишком дорого: что происходит в США

Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить выпуск новых монет достоинством один цент. Об этом 10 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social 47-й президент аргументировал это экономией для бюджета.

Трамп приказал перестать чеканить центы - обходятся дороже, чем номинал. Фото: из открытых источников

"Слишком долго Соединенные Штаты чеканили центы, которые в буквальном смысле стоили нам больше двух центов каждый. Это так расточительно!" — заявил Трамп.

Ожидается, что после прекращения чеканки одноцентовые монеты останутся в обороте.

До этого департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавляет бизнесмен Илон Маск, заявил в январе, что чеканка каждой одноцентовой монеты стоит более трех центов. Монетный двор США, согласно данным DOGE, в 2023 финансовом году выпустил более 4,5 миллиарда пенни (около 40% от общего числа монет), что обошлось налогоплательщикам в 179 миллионов долларов, пишет "Медуза".

По информации Монетного двора США, в 2024 году изготовление и распространение одного цента стоило около 3,7 цента, сообщал телеканал CBS News в январе. За последние несколько лет чеканка подорожала в несколько раз — в 2016-м на производство одноцентовых монет тратили около 1,5 цента. За эти годы стоимость меди, используемой при производстве монет, выросла более чем в два раза. Кстати, монетный двор США отмечал, что в 2024 году на изготовление и распространение каждой монеты номиналом пять центов тратили около 14 центов. Но пять центов Трамп пока не запретил.

Федеральные чиновники и экономисты в прошлые годы уже предлагали приостановить выпуск одноцентовых монет в США, которые чеканятся с 1793 года. Но отказ от цента может оказаться дорогостоящей мерой, поскольку транзакции будут округляться до пяти центов, предупреждал Федеральный резервный банк Ричмонда в 2020 году.

Как сообщали "Комментарии", по мнению минфина США, на валютном рынке нет альтернативы американскому доллару. Именно он сохранит статус резервной валюты. Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент.

"Другие страны могут говорить об этом (отказе от доллара), могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты, но нет другой резервной валюты на горизонте", — сказал Бессент.

"Комментарии" напоминают, что Трамп заявил: странам БРИКС грозят 100% пошлины в случае, если объединение создаст собственную валюту. Американский лидер подчеркнул, что нет никакого шанса, что БРИКС заменит американский доллар в международной торговле или где-либо еще. В свою очередь, любая страна, которая попробует это сделать, "должна приготовиться к тарифам и попрощаться с Америкой".

Такие же меры грозят участникам БРИКС в случае поддержки любой другой валюты в противовес доллару США.