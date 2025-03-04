У ГП "Полиграфкомбинат "Украина" рассказали о зарплате членов наблюдательного совета в 2024 году

В государственном предприятии "Полиграфический комбинат "Украина" на официальный журналистский запрос редакции портала "Комментарии" сообщили о составе наблюдательного совета и размерах зарплат членов НР.

Фото портал "Комментарии"

По данным ГП, по состоянию на 18.02.2025 года состав наблюдательного совета "Полиграфкомбината "Украина" составляет пять человек:

Гончарук Олег Анатольевич

Марьевич Константин Михайлович

Мостик Олег Александрович

Русняк Павел Юрьевич

Соляник Юлия Валерьевна

Что касается размера заработной платы, то члены наблюдательного совета госпредприятия в 2024 году получили:

Гончарук О.А. 1 977 240 грн (начислено), 1 585 911, 25 грн (к выплате),

Мостик А.А. 1 977 240 грн (начислено), 1 585 911, 25 грн (к выплате),

Русняк П.Ю. 1 345 621, 67 грн (начислено), 1 077 458, 49 грн (к выплате).

Об условиях оплаты труда членов наблюдательного совета в государственном предприятии сообщили, что порядок определения условий оплаты услуг и компенсации расходов членам наблюдательных советов государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 акций (долей) принадлежат государству, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 4 июля 2017 г. №668.









Напомним, что портал "Комментарии" писал об уровне заработной платы членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

В компании объяснили, что в совокупный доход членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" включается не только вознаграждение за проделанную работу согласно актам предоставленных услуг, а также еще и дополнительные компенсационные выплаты в денежной и неденежной формах, предусмотренные условиями заключенных с ними контрактов.



