Убийство малого бизнеса: все что известно о радикальном увеличении налогов для ФЛП

Правительство Украины продолжает курс на изменение условий налогообложения для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и постепенное повышение налоговых ставок. О планируемых изменениях говорится в отчете Министерства финансов о выполнении Национальной стратегии доходов в 2024 году.

Увеличение налогов

Согласно документу, реформа будет проводиться через год после выполнения предусмотренных стратегией мер, в частности пункта 4.2.3(b). Основные изменения предполагают постепенное повышение ставки единого налога для юридических лиц третьей группы до уровня стандартного налога на прибыль (18%). Через три года юридические лица больше не могут использовать упрощенную систему налогообложения.

Новации будут ждать также и ФЛП. В частности, для физических лиц второй и третьей групп предусмотрено их объединение, а ставки налога будут дифференцированными: минимальная будет составлять 3% для торговой деятельности, а максимальная – 17% для определенных услуг.

Кроме того, налогоплательщики второй группы будут обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО).

В Минфине отмечают, что ставки единого налога для агропредприятий тоже должны расти. Ожидается, что в течение трех лет они достигнут уровня налога на прибыль. В то же время будет расширена база налогообложения таких предприятий.

Впрочем, народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк раскритиковал эти инициативы. Более того, он убежден, что повышение налогов для ФЛП до 18% не имеет шансов на проведение через Верховную Раду. По его словам, налоговый комитет никогда не поддержит такую инициативу, а депутаты, в том числе и от партии "Слуга народа", не проголосуют за соответствующие изменения.

"Не знаю, кто там в Правительстве решил, что хочет поднимать налоги на ФЛП до 18%… Но скажу, что ноль на это шансов! Наш налоговый Комитет это никогда не пропустит. Не только я, но и, убежден, коллеги из Слуги никогда не проголосуют", — отметил Железняк.

Известно, что реформа налогов является частью Национальной стратегии доходов, принятой правительством в декабре 2023 года. Она также предусматривает возврат к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц. Основная цель изменений – улучшение налогового администрирования и привлечение дополнительных средств в государственный бюджет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько налогов в 2024 году уплатили ФЛПы.



