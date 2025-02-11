Участие банкиров в аукционах Людмилы Пышной как способ получить лояльность главы НБУ: расследование СМИ

Владельцы банков якобы регулярно участвовали в "тихих аукционах", которые проводили в Art Ukraine Gallery в партнерстве с фондом "Відчуй" Людмилы Пышной. Вероятно, таким образом, они пытались получить лояльность главы Национального банка Украины Андрея Пышного.

Фото Art Ukraine Gallery

О ситуации сообщает издание "УНІАН", ссылаясь на расследование издания "РБК-Украина": "Что известно о конфликте галеристки с Пышной и при чем здесь "Ощадбанк".

По данным издания, на аукционах среди покупателей замечали владельца "Универсала банка" Сергея Тигипко с женой. Подтвердил эту информацию, как пишет СМИ, и бывший народный депутат Борислав Береза. По его словам, через участие в таких аукционах банкиры могли налаживать отношения или даже получить лояльность главы НБУ Андрея Пышного.

"Такие истории есть и на Западе, здесь никто никого не удивляет. Все, с кем я общался, подтвердили — да, банкиры приходили, покупали для того, чтобы наладить с ним отношения, поддерживали благотворительные проекты, потому что все знали, кто стоит за фасадом", — приводит слова Березы издание.

Ранее бывший депутат, по данным СМИ, заявлял, что считает этот проект успешным бизнесом. Береза вспомнил ситуацию, когда Тигипко с беременной супругой пришли на годовщину Art Ukraine Gallery. Бывший нардеп подчеркнул, что посещая галерею банкиры знали, что там есть Пышный, "покупая там картины, участвуя в аукционах, налаживали отношения с главой Нацбанка".

Также издание приводит информацию Березы о том, что "Домосфера" задолжала много денег "Ощадбанку". Отмечается, что в "Ощадбанке" в свое время был руководителем именно Андрей Пышный.

"И банк выставлял недавно это здание на аукцион, но даже продать не может. Но теперь, оказывается, с долгами проблемы уже нет, или долгов уже нет, или их перекредитовали, но есть подписание с госпожой Пышной аренды”, — приводит слова экс-нардепа издания.

По словам Березы, в "Ощадбанке" отказались объяснять ситуацию. Так что бывший нардеп, как отмечает СМИ, предположил, что имеют место рейдерские действия.

Напомним, портал "Комментарии" писал о коррупционном скандале в Киеве.



