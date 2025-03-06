Украина без финансирования США: что поможет украинцам выжить

Ситуация в Украине ухудшается – изменения позиций партнеров Украины негативно влияют и на экономику, и на настроения общества. Прежде всего – США прекратили финансирование. И хотя остались партнеры – Великобритания и ЕС, дела с финансированием Украины там тоже не продвигаются.

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Проблемы и возможные пути выхода из кризиса очертил директор в Институт развития экономики Украины Александр Гончаров. Эксперт со ссылкой на западные медиа отметил, что ЕС прекращает разработку нового пакета военной помощи Киеву на 20 млрд евро из-за Венгрии, к тому же чтобы заменить помощь от США, ЕС нужно вдвое до 0,4% ВВП повышать расходы на поддержку Украины. Британия предоставила небольшой, но очень дорогой кредит, однако проценты за ним нужно отдавать уже со следующего года.

Гончаров привел некоторые, как он отмечает, беспристрастные факты, свидетельствующие о ситуации в украинской экономике со сверхдефицитным бюджетом:

отсутствие инвестиций,

увеличение пошлин на мировых рынках и удорожание товаров. С импортом Украина столкнется с дополнительной инфляцией в долларах, евро и юанях. Как результат, украинцы будут платить больше за те же товары,

госдолг Украины превысил 7 трлн грн и в последние недели переживает резкие колебания,

Украина живет в режиме постоянного рефинансирования долгов, а финансовая нагрузка продолжает расти. Минфин с начала войны разместил ОВГЗ на сумму 1,09 трлн грн, 8,6 млрд долл. и 2,4 млрд евро, но при этом уже выплачено 734,3 млрд грн, 8,9 млрд долл. и 2,1 млрд евро по обязательствам,

украинцы продолжают забирать гривну из банков, но при этом активно увеличивают валютные депозиты. Такая ситуация свидетельствует о снижении доверия к нацвалюте,

за прошлый 2024 год необходимая сумма для восстановления Украины выросла еще на 42 млрд долл. и теперь составляет 524 млрд долл. При этом убытки украинской энергосистемы за год выросли на 70%, а 13% жилого фонда оказались поврежденными – это 2,5 млн домохозяйств,

резко снизился объем частных денежных переводов на Украину. В январе 2025 года он достиг минимального уровня с начала полномасштабной войны.

"Все понятно и очевидно: инфляция давит, расходы растут, малый и средний бизнес закрываются. Чудо не произойдет, Мессия не спасет. Что делать? Кабмин и Рада должны срочно принимать меры и вводить стимулы, чтобы остановить рост инфляции и не допускать новых потерь рабочих мест. Правда, не уверен, что компетенции у них хватит для этого", – отметил эксперт.

По его словам, самым плохим фактором является то, что большинство украинцев не понимают, как выжить в такой ситуации. Гончаров отмечает, что власти на всех уровнях нужно хотя бы проще сделать для людей – запустить программы повышения финансовой грамотности населения. По его мнению, помогут бесплатные занятия для тех, кто не знает, где можно зарабатывать прямо сейчас и с чего начинать в этих труднейших условиях.

"Жизнь идет, война идет, но зерно и этой весной должно будет посеяно...", — подытожил он.

Напомним, что в США, как писал портал "Комментарии", назвали главные условия возобновления военной помощи Украине.