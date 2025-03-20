Украина готовится к е-гривне: о чем речь и что изменится для украинцев

Национальный банк работает над пилотным проектом по запуску цифровой валюты – е-гривны, которая станет третьей формой денег, кроме наличных и безналичных расчетов. О чем идет речь? Изменится ли что-нибудь для украинцев? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Электронная гривна. Фото из открытых источников

Вместе с безналичными гривнами у нас будет еще и цифровая гривна

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает положительным явлением, что Нацбанк использует разнообразные инструменты.

"Вместе с безналичными гривнами у нас будет еще и цифровая гривна. С точки зрения экономики и удобства использования это логично, учитывая использование по каким-то программам. Возможно, будет какая-то адресная помощь, которая будет предоставляться именно в форме цифровой гривны. Таким образом, легче будет контролировать эти процессы", – отметил экономист.

В то же время Алексей Плотников говорит, что не мог бы сказать, что это нечто чрезвычайное и влияющее на рядовых граждан. Если говорить конкретнее, то электронная гривна – определенная гривна, которая будет иметь целевое использование.

"В данном случае будет такой интересный инструмент, который есть в других странах, а у нас его еще не было. Будем исходить из того, что Нацбанк осваивает новые технологии", – констатировал эксперт.

Электронные деньги будут только в одном месте – на сервере НБУ

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин так прокомментировал ситуацию:

"Есть наличная, безналичная и электронная формы денег. Электронная гривна наиболее близка к безналичной форме, но в то же время существенно от неё отличается. Она очень здорово напоминает биткоин. Но в биткоине работает другая система. А здесь есть блокчейн, который управляется Нацбанком. В этой связи нужно понимать, что, когда мы с вами говорим об электронной гривне, подразумевая безналичную форму оплаты, то мы идём в банк, открываем счёт, на этом электронном счету есть какие-то деньги. Нацбанк этого счёта не видит. Нацбанк работает только с коммерческими банками. То есть коммерческие банки открывают в Нацбанке корреспондентские счета и таким образом работает система. Деньги с вашего счёта, например, клиенту другого банка идут следующим образом: вы проводите платёжку через свой банк, который оформляет соответствующий документ в системе электронных платежей НБУ. Тот банк, где есть ваш клиент, получает эти деньги в рамках перечисления электронной системы и потом открывает файл, который ему адресовался и эти деньги зачисляются на счёт вашему клиенту. Этот процесс по-хорошему проходит за 3-4-5 часов. Так работает безналичная система расчётов".

Эксперт продолжает, когда же мы говорим об электронных деньгах, там не существует такой системы как в выше приведенном примере. Там существуют единственный банк для всех – это Национальный банк Украины.

"То есть вы открываете счёт в НБУ. И ваша электронная гривна обслуживается в рамках сервера в Национальном банке. Коммерческий банк только выступает вашим брокером. То есть, он посредник. Он не держатель ваших денег. Это значит, что не будет банкротств банков. Потому что все деньги числятся на вашем счету в Нацбанке. То есть электронные деньги находятся только в одном месте на сервере НБУ. Второй момент – так как все счета, открытые в рамках одного сервера, перечисление денег от одного клиента к другому происходит мгновенно. То есть, если вы держатель электронной гривны, вы перечисляете деньги на счёт вашего контрагента мгновенно. Третий момент – Нацбанк может отследить движение одной электронной гривны с момента её эмиссии до последнего конкретного получателя. То есть вся карта движения гривны у него есть. Следовательно, никакого вопроса о коррупции быть не может по одной простой причине – видно, кто кому эту гривну передал и под что. Это позитивный момент", – отметил Олег Пендзин.

По его словам, похожими вопросами занимаются практически все страны. Все хотят создать и отработать эту третью форму денежных средств.

"Но для того, чтобы это работало, необходимо, чтобы ваш контрагент тоже открыл счёт в электронной гривне, потому что теоретически можно будет перевести электронную гривну в безналичную, но там, скорее всего, будет какой-то курс обмена и будут какие-то моменты. Или по крайней мере за услугу нужно будет заплатить", – подытожил эксперт.

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