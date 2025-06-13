Украина грубо нарушила важные договоренности с партнерами: бюджет недополучит значительную сумму

Украина рискует потерять до 1,5 млрд евро финансовой поддержки по программе МВФ Ukraine Facility из-за несвоевременного выполнения обязательств, определенных в договоре. Об этом сообщает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Эксперты отмечают, что по состоянию на 12 июня правительство выполнило только 3 из 11 ключевых задач, которые должны были быть завершены до конца второго квартала.

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В результате невыполнения трех структурных критериев, предусмотренных Планом Украины на первый квартал 2025 года, государственный бюджет недополучит до 1,5 млрд евро от Европейского Союза.

По данным ежемесячного отчета МВФ и консорциума аналитических центров RRR4U, задерживаются выполнение следующих требований международных партнеров:

увеличение штата Высшего антикоррупционного суда;

реформирование Агентства по розыску и управлению активами (АРМА);

реорганизация территориальных органов исполнительной власти

"Грантовые средства и процентные платежи по кредитам в рамках Ukraine Facility уже учтены в бюджете ЕС. То есть, для Украины эти кредиты фактически беспроцентны, ведь все расходы покрываются за счет вкладов стран Евросоюза", — пояснил экономист ЦЭС Богдан Слуцкий.

В то же время Украина своевременно выполнила все остальные условия МВФ, касающиеся интеграции приоритетных публичных инвестиций в бюджет, необходимых для восьмого пересмотра программы. Так что эксперты прогнозируют, что в ближайшее время Украина получит транш в размере 490 млн. долларов.

Как уже писали "Комментарии", новый экономический прогноз для Украины, представленный Международным валютным фондом (МВФ), основан на предположении, что война завершится к концу 2025 года.