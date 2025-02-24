Представители Евросоюза в годовщину начала полномасштабного наступления России выразили свою поддержку Украине, посетив Киев. Однако помощь ЕС скоро может прекратиться, пишет издание Politico.

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В 2022 году были введены тарифные льготы ЕС, известные как автономные торговые мероприятия. Они стали экономическим спасением для Украины. При этом в некоторых странах ЕС начались протесты, а Польша и Франция возглавили усилия по введению гарантий в 2024 году на семь "чувствительных" сельскохозяйственных продуктов, включая сахар и мясо птицы, ограничивая беспошлинный импорт.

По данным издания, тарифные перерывы истекают 5 июня, а лидеры ЕС обещают обновить условия торгового соглашения 2016 года, европейские фермерские группы утверждают, что существующих гарантий недостаточно.

"Украинский сахар, например, остается настолько дешевым, что даже после того, как пошлины введут постквоту, европейским компаниям все равно выгодно его импортировать. Лоббисты во Франции, Германии и Польше настаивают, что их фермеры не могут конкурировать, если Брюссель не вмешается более агрессивно”, — пишет издание.

В Польше, несмотря на поддержку Украины, готовы заблокировать более широкие торговые перспективы Украины.

"Для Украины нет места в ЕС, если она не приведет свои сельскохозяйственные стандарты в соответствие с нашими", — сказал высокопоставленный польский чиновник, ссылаясь на беспокойство по поводу более мягких нормативных актов относительно пестицидов в Украине, несмотря на ее прогресс в направлении присоединения к ЕС. "Мы не можем либерализовать торговлю прямо сейчас — это не вызывает сомнений".

В Киеве также обеспокоены неопределенностью торговых отношений с ЕС.

Министр сельского хозяйства Виталий Коваль признал, что ЕС остается самым ценным торговым партнером Украины благодаря высоким ценам и отлаженной логистике.

“Для чиновников ЕС позиция Трампа делает вопрос торговли еще более актуальным. Если Украина потеряет поддержку США и свои привилегированные условия торговли с ЕС, она может оказаться в опасной изоляции, поскольку ее экономика остается сильно зависимой от западной помощи”, — пишет издание.

Украинский чиновник подтверждает это предположение:

"ЕС должен проснуться. Если мы потеряем поддержку США, а затем Европа подвергнется собственным фермерам, мы останемся сами. И Россия будет наблюдать".

Напомним, что в Раде, как писал портал "Комментарии", дали совет Зеленскому.



