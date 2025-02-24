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Кречмаровская Наталия
Представители Евросоюза в годовщину начала полномасштабного наступления России выразили свою поддержку Украине, посетив Киев. Однако помощь ЕС скоро может прекратиться, пишет издание Politico.
Фото портал "Комментарии"
В 2022 году были введены тарифные льготы ЕС, известные как автономные торговые мероприятия. Они стали экономическим спасением для Украины. При этом в некоторых странах ЕС начались протесты, а Польша и Франция возглавили усилия по введению гарантий в 2024 году на семь "чувствительных" сельскохозяйственных продуктов, включая сахар и мясо птицы, ограничивая беспошлинный импорт.
По данным издания, тарифные перерывы истекают 5 июня, а лидеры ЕС обещают обновить условия торгового соглашения 2016 года, европейские фермерские группы утверждают, что существующих гарантий недостаточно.
В Польше, несмотря на поддержку Украины, готовы заблокировать более широкие торговые перспективы Украины.
В Киеве также обеспокоены неопределенностью торговых отношений с ЕС.
Министр сельского хозяйства Виталий Коваль признал, что ЕС остается самым ценным торговым партнером Украины благодаря высоким ценам и отлаженной логистике.
Украинский чиновник подтверждает это предположение:
Напомним, что в Раде, как писал портал "Комментарии", дали совет Зеленскому.
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