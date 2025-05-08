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Украина может отказаться от доллара: в НБУ сделали заявление

Украина рассматривает возможность перехода с доллара на евро как основную валюту.

сегодня, 09:55
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Автор:
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Slava Kot

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев рассматривает возможность отказаться от доллара. По его словам, Украина может использовать основную валюту евро.

Украина может отказаться от доллара: в НБУ сделали заявление

Украина рассматривает возможность перехода с доллара на евро

Андрей Пышный в комментарии Reuters рассказал о возможности Украины перейти на евро вместо доллара. Как объясняет глава НБУ, это связано с будущим членством Украины в ЕС, большей помощи стран Европы, а также измельчением мировой торговли на меньшие зоны.

"Потенциальное вступление в Европейский Союз, усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли вынуждают центральный банк рассмотреть вопрос о том, должен ли евро быть базовой валютой для украинской гривны вместо доллара", — пояснил Пышный.

Глава Национального банка отметил, что, несмотря на рассмотрение Украиной отказа от доллара, переход на евро "сложный" и требует "качественной, разносторонней подготовки". Пышный отметил, что доллар до сих пор доминирует на всех основных частях валютного рынка в Украине, однако доля операций по евро постепенно растет.

Как указывает Reuters, доллар доминирует в международной торговле и составляет большинство мировых резервов. Однако Дональд Трамп развязал торговую войну, что побудило некоторых экономистов подвергнуть сомнению будущую роль доллара как мировой резервной валюты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему растет курс евро и что будет влиять на доллар дальше. Какой прогноз по валютам в Украине ожидать в мае.

Также "Комментарии" писали о том, почему пенсии выросли, но украинцы не замечают улучшения.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-considers-shift-dollar-euro-amid-geopolitical-realignments-2025-05-07/
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