Украина может отказаться от доллара: в НБУ сделали заявление

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Slava Kot
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что Киев рассматривает возможность отказаться от доллара. По его словам, Украина может использовать основную валюту евро.
Украина рассматривает возможность перехода с доллара на евро
Андрей Пышный в комментарии Reuters рассказал о возможности Украины перейти на евро вместо доллара. Как объясняет глава НБУ, это связано с будущим членством Украины в ЕС, большей помощи стран Европы, а также измельчением мировой торговли на меньшие зоны.
Глава Национального банка отметил, что, несмотря на рассмотрение Украиной отказа от доллара, переход на евро "сложный" и требует "качественной, разносторонней подготовки". Пышный отметил, что доллар до сих пор доминирует на всех основных частях валютного рынка в Украине, однако доля операций по евро постепенно растет.
Как указывает Reuters, доллар доминирует в международной торговле и составляет большинство мировых резервов. Однако Дональд Трамп развязал торговую войну, что побудило некоторых экономистов подвергнуть сомнению будущую роль доллара как мировой резервной валюты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, почему растет курс евро и что будет влиять на доллар дальше. Какой прогноз по валютам в Украине ожидать в мае.
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