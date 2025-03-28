Украина официально распределила полномочия между регуляторами крипторынки

Украина сделала еще один важный шаг в направлении легализации и регулирования криптовалютного рынка. Совет по финансовой стабильности принял решение об официальном распределении полномочий между Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальным банком Украины (НБУ).

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НКЦБФР контролирует:

· Эмиссию, публичное предложение и допуск к торгам всех токенов, кроме EMT (электронных монет, стейблкоинов).

· Деятельность эмитентов ART (цифровые активы, похожие на ценные бумаги).

· Работу поставщиков криптуслуг, связанных с оборотом виртуальных активов (за исключением обмена на фиат).

· Противодействие злоупотреблениям в сфере цифровых активов (кроме EMT).

НБУ будет отвечать за:

· Эмиссию и допуск к торгам EMT (электронных монет, стейблкоинов).

· Надзор за эмитентами EMT.

· Деятельность криптосервисов, обменивающих цифровые активы на фиатные деньги.

· Противодействие злоупотреблениям в сфере стейблкоинов.

· Установление требований к обмену криптовалют на деньги, учитывая законодательные нормы финмониторинга.

Что это значит для рынка криптовалют в Украине.

Это решение позволит:

· Внедрить четкие правила работы для компаний, работающих в сфере цифровых активов.

· Обеспечить контролируемую интеграцию криптовалют в финансовую систему страны.

· Усилить защиту инвесторов и пользователей криптоплатформ.

· Уменьшить риски мошенничества, отмывания средств и других финансовых преступлений.

Новое распределение регуляторных полномочий является важным шагом в запуске рынка VASP (Virtual Asset Service Providers) в Украине. Это означает, что криптобиржи, обменники, кастодиальные сервисы и платформы для цифровых активов могут работать на прозрачных юридических началах.

Украина уже несколько лет работает над легализацией криптоиндустрии. В 2022 году Верховная Рада приняла закон "О виртуальных активах", однако его имплементация задерживалась из-за необходимости доработки регулирования. Теперь этот процесс набирает обороты, что может сделать Украину одним из криптофрендли-хабов в Восточной Европе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься разработкой новых правил для криптовалют и исследованием возможности введения национального резерва цифровых активов.