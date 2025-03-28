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Украина официально распределила полномочия между регуляторами крипторынки

Новое распределение регуляторных полномочий является важным шагом в запуске рынка VASP в Украине.

28 марта 2025, 17:30
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Клименко Елена

Украина сделала еще один важный шаг в направлении легализации и регулирования криптовалютного рынка. Совет по финансовой стабильности принял решение об официальном распределении полномочий между Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальным банком Украины (НБУ).

Украина официально распределила полномочия между регуляторами крипторынки

Фото: из открытых источников

НКЦБФР контролирует:

·          Эмиссию, публичное предложение и допуск к торгам всех токенов, кроме EMT (электронных монет, стейблкоинов).

·          Деятельность эмитентов ART (цифровые активы, похожие на ценные бумаги).

·          Работу поставщиков криптуслуг, связанных с оборотом виртуальных активов (за исключением обмена на фиат).

·          Противодействие злоупотреблениям в сфере цифровых активов (кроме EMT).

НБУ будет отвечать за:

·          Эмиссию и допуск к торгам EMT (электронных монет, стейблкоинов).

·          Надзор за эмитентами EMT.

·          Деятельность криптосервисов, обменивающих цифровые активы на фиатные деньги.

·          Противодействие злоупотреблениям в сфере стейблкоинов.

·          Установление требований к обмену криптовалют на деньги, учитывая законодательные нормы финмониторинга.

Что это значит для рынка криптовалют в Украине.

Это решение позволит:

·          Внедрить четкие правила работы для компаний, работающих в сфере цифровых активов.

·          Обеспечить контролируемую интеграцию криптовалют в финансовую систему страны.

·          Усилить защиту инвесторов и пользователей криптоплатформ.

·          Уменьшить риски мошенничества, отмывания средств и других финансовых преступлений.

Новое распределение регуляторных полномочий является важным шагом в запуске рынка VASP (Virtual Asset Service Providers) в Украине. Это означает, что криптобиржи, обменники, кастодиальные сервисы и платформы для цифровых активов могут работать на прозрачных юридических началах.

Украина уже несколько лет работает над легализацией криптоиндустрии. В 2022 году Верховная Рада приняла закон "О виртуальных активах", однако его имплементация задерживалась из-за необходимости доработки регулирования. Теперь этот процесс набирает обороты, что может сделать Украину одним из криптофрендли-хабов в Восточной Европе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп инициировал создание рабочей группы, которая будет заниматься разработкой новых правил для криптовалют и исследованием возможности введения национального резерва цифровых активов.



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