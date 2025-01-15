Украина откажется от доллара: какая валюта станет курсообразующей

Украина планирует переход с доллара на евро – такие изменения анонсировали в Национальном банке Украины. При этом заверили, что изменения будут постепенными и незаметными.

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Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире национального телемарафона пояснила, что переход на евро — необходимый шаг в контексте интеграции Украины в ЕС. Она подчеркнула, что этот процесс не будет резким и положительно повлияет на экономику страны. При этом обозримые сроки изменений она не указала.

"Это точно реальность, которая состоится. Если мы хотим стать частью Европейского союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, то мы должны иметь привязку к той валюте, в которой осуществляется большинство операций. Это неотвратимое будущее, как и наше членство в Европейском союзе”, – объяснила Рожкова.

При этом она не указала, когда именно ожидаются перемены.

"Сейчас, в период вызовов, связанных прежде всего с войной, которые сами по себе являются шоком для экономики, возможно, это не лучшее время […] Мы будем избегать любых шоков", — отметила она.

Напомним, что в Национальном банке Украины, как писал портал "Комментарии", рассказали о динамике обращения банкнот и монет в 2024 и начале 2025 года.

Так, по данным НБУ, за 2024 год находящаяся в обращении в Украине сумма наличных увеличилась на 7,6% (или на 58,0 млрд гривен) и по состоянию на 1 января 2025 года составила 822,4 млрд грн. По состоянию на 1 января 2025 г. в Украине в обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 814,3 млрд грн, а также 14,8 млрд монет на сумму 7,96 млрд гривен. При этом не учтены памятные и инвестиционные монеты.



