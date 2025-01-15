Украина откажется от доллара: какая валюта станет курсообразующей

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Кречмаровская Наталия
Украина планирует переход с доллара на евро – такие изменения анонсировали в Национальном банке Украины. При этом заверили, что изменения будут постепенными и незаметными.
Иллюстративное фото
Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире национального телемарафона пояснила, что переход на евро — необходимый шаг в контексте интеграции Украины в ЕС. Она подчеркнула, что этот процесс не будет резким и положительно повлияет на экономику страны. При этом обозримые сроки изменений она не указала.
При этом она не указала, когда именно ожидаются перемены.
Напомним, что в Национальном банке Украины, как писал портал "Комментарии", рассказали о динамике обращения банкнот и монет в 2024 и начале 2025 года.
Так, по данным НБУ, за 2024 год находящаяся в обращении в Украине сумма наличных увеличилась на 7,6% (или на 58,0 млрд гривен) и по состоянию на 1 января 2025 года составила 822,4 млрд грн. По состоянию на 1 января 2025 г. в Украине в обращении находится 2,6 млрд банкнот на общую сумму 814,3 млрд грн, а также 14,8 млрд монет на сумму 7,96 млрд гривен. При этом не учтены памятные и инвестиционные монеты.
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