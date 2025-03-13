Украина получила большой транш в рамках инициативы G7

Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет портал "Комментарии".

Денис Шмыгаль

"Указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, направим на приоритетные нужды государственного бюджета", — отметил Шмыгаль.

По его данным, это первый транш от Канады, которая в общей сложности выделила 5 миллиардов канадских долларов на Extraordinary Revenue Acceleration, что предусматривает предоставление Украине финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных российских активов.

"Благодарю Канаду и всех партнеров G7 за создание механизма, который вынуждает россия к финансовой ответственности за агрессию", – добавил премьер.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 7 марта в Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует портал "Комментарии".

"Сегодня мы получили 752 млн фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Средства направим на укрепление украинской обороноспособности. Спасибо Правительству Великобритании и нашим партнерам с G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину. Рассчитываем, что все суверенные активы России в будущем будут конфиденциальны".

Также "Комментарии" писали , что Россия может согласиться на то, чтобы замороженные в Европе 300 млрд долларов российских активов использовались для восстановления Украины. Однако Кремль будет настаивать, чтобы часть денег была израсходована на временно оккупированные территории, оказавшиеся под контролем РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Reuters .

18 февраля в Саудовской Аравии состоялись первые прямые переговоры России и США по окончании войны в Украине. Как указывает Reuters со ссылкой на три источника, хотя обсуждения между Москвой и Вашингтоном находятся на ранней стадии, в Кремле могут предложить мирное соглашение, предусматривающее использование замороженных активов РФ для восстановления Украины.