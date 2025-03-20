Украина теряет средства от пользования недрами: какие схемы применяют компании

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Кречмаровская Наталия
Компании пытаются снизить размер рентных платежей за использование недр. Аналитики Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему и установили риски на 1,1 млрд грн.
Фото БЭБ
Отмечается, что некоторые компании наладили схему минимизации рентной платы за использование недр для добычи полезных ископаемых.
Аналитики отметили, что такие действия позволяют системно манипулировать нормами Налогового кодекса Украины и минимизировать размер рентной платы.
Для решения проблемы в Бюро подготовили предложения по внесению изменений в законодательство и направили рекомендации в профильный комитет Верховной Рады Украины, Минэкономики и Минфина.
Напомним, что народных депутатов, как писал портал "Комментарии", возмутило, что их фактически отстранили от разработки соглашения о полезных ископаемых. Нардепы два дня подряд требовали заседания и объяснений от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по соглашению о редкоземельных металлах.
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