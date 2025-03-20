Украина теряет средства от пользования недрами: какие схемы применяют компании

Компании пытаются снизить размер рентных платежей за использование недр. Аналитики Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему и установили риски на 1,1 млрд грн.

Фото БЭБ

Отмечается, что некоторые компании наладили схему минимизации рентной платы за использование недр для добычи полезных ископаемых.

"Аналитики БЭБ установили, что недропользователи с целью уменьшения размера налога, при исчислении налогового обязательства по рентной плате использовали цены реализации полезных ископаемых в адрес связанного субъекта хозяйствования, которые значительно ниже рыночных", — сообщили в БЭБ.

Аналитики отметили, что такие действия позволяют системно манипулировать нормами Налогового кодекса Украины и минимизировать размер рентной платы.

"Это, в свою очередь, приводит к потерям бюджета в виде неуплаченных в полном объеме платежей за пользование недрами. Потенциальный риск потерь бюджета составляет более 1,1 млрд грн", — уточнили в БЭБ.

Для решения проблемы в Бюро подготовили предложения по внесению изменений в законодательство и направили рекомендации в профильный комитет Верховной Рады Украины, Минэкономики и Минфина.

"В результате парламент принял Закон, которым определены минимальные цены поставки товарной продукции горного предприятия", — отметили в БЭБ.

Напомним, что народных депутатов, как писал портал "Комментарии", возмутило, что их фактически отстранили от разработки соглашения о полезных ископаемых. Нардепы два дня подряд требовали заседания и объяснений от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по соглашению о редкоземельных металлах.



