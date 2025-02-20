Украина в 2024 году поставила в Россию металлопродукцию на миллионы долларов, несмотря на официальный запрет

После полномасштабного вторжения России Украина полностью запретила экспорт в страну-агрессорку в 2022 году. Однако уже в 2024 году, вопреки запрету, в Россию была поставлена металлопродукции на общую сумму 21,04 миллиона долларов.

Украина экспортировала металлопродукцию в Россию

Как сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, в 2024 году Украина поставила в Россию металлопродукцию на общую сумму 21,04 миллиона долларов, несмотря на официальный запрет.

В Россию было отправлено 26 871 тонну металлопродукции. Лидером по сумме стал прокат из легированной стали – 11,33 миллиона долларов. Также на 8,645 миллиона долларов в Россию было экспортировано горячекатаный прокат и на 1,068 миллиона долларов холоднокатаный прокат.

Экспорт на запрещение металлопродукции в РФ был принят в конце сентября 2022 года. Государственная таможенная служба отметила, что в 2023 году экспорт в Россию был нулевой.

5 крупнейших металлургических компаний Украины по данным DIA по состоянию на 2023 год:

— "Метинвест" (Собственники: Ринат Ахметов, Вадим Новинский)

— "Запорожсталь" (Собственники: Ринат Ахметов, Вадим Новинский)

— "АрселорМиттал Кривой Рог" (Собственник: Arcelor Mittal)

— Ferrexpo (Собственник: Константин Жеваго)

— Interpipe (Собственник: Виктор Пинчук)

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском экспорте в 2025 году. Как страна, несмотря на третий год войны, наращивает поставки товаров за границу.

Также "Комментарии" писали о заявлении Трампа, который сказал, что Зеленский проспал соглашение о редкоземельных металлах. Несмотря на это, президент США ожидает, что Украина согласится на договор о полезных ископаемых.