Украинцам не хватает денег: в 2024 году выросли долги по микрокредитам

Украинцы в 2024 году принимали больше микрокредитов. По данным Национального банка, в прошлом году было оформлено 8,3 млн ссуд почти на 52 млрд грн.

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Указанный показатель на 27% больше, чем в 2023 году, пишут аналитики "Опендатабот". Отмечается, что средняя сумма микроссуды в прошлом году составила 6 217 грн. При этом количество самих займов по сравнению с 2023 годом не изменилось, однако выросли объемы ссуд (на 27%). Если в 2023-м украинцы, в среднем, ссужали 4926 грн, то в 2024-м средний заем уже был на уровне 6217 грн. Больше всего ссуд брали в третьем квартале 2024 года — около 729 тыс. кредитов в месяц.

При этом в 2024 году выросли и долги по займам. Долг перед микрокредитными организациями на начало 2025 составляет 15,77 млрд грн. Это в 1,7 раза или в 6,47 млрд грн больше, чем в начале 2024-го.

Напомним, что государственный долг Украины постоянно растет. По состоянию на 31 января 2025 года, как писал портал "Комментарии", государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7,068 трлн. грн. или 168,99 млрд. долларов. В Министерстве финансов Украины рассказали, что за январь текущего года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 87,03 млрд грн, в долларовом — на 2,93 млрд дол.

В разрезе кредиторов наибольшая доля государственного и гарантированного долга составляют льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств — 58%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке — 28%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке — 12% и ссуды, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений – 2%.