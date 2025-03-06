Украинцам не видеть повышения размера минимальной зарплаты: названа неожиданная причина

Повышение минимальной зарплаты в Украине пока невозможно из-за обязательств перед международными партнерами, в частности, согласно меморандуму с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом в эфире "Утро Live" заявил народный депутат Богдан Кицак.

Минимальная зарплата. Фото: 24 Канал

"Минимальная зарплата на уровне 8000 грн закреплена официально, поскольку в меморандуме с МВФ и Всемирным банком отмечено, что мы не будем производить никаких повышений минимальной заработной платы, которые могут повлиять на наши финансовые прогнозы и бюджетные доходы", — рассказал он.

Депутат подчеркнул, что повышение минималки может привести к увеличению расходов государственного бюджета на заработные платы работников государственных учреждений, таких как учителя, врачи и другие госслужащие.

"Эта цифра формально зафиксирована, но реальная сумма, которую люди получают на руки, — это уже более точный показатель. Мы должны поднимать нижний уровень заработной платы, но этот вопрос требует изменений в законодательстве", — добавил Кицак.

Он также отметил, что в настоящее время законодательные изменения по повышению минимальной зарплаты не возможны из-за сопротивления международных партнеров, в частности МВФ.

По зарплатам в Украине средняя заработная плата за 2024 год выросла на 23,1% и составляет 21 473 грн, согласно данным Государственной службы статистики.

Самые высокие средние зарплаты наблюдаются в сферах ИТ (52 457 грн, 38% в год), авиационного транспорта (43 938 грн, 40%) и финансов и страхования (41 384 грн, 20%). Самые низкие зарплаты наблюдаются в творческих профессиях и искусстве (13143 грн, 15,8%) и в работе библиотек и музеев (13142 грн, 19,6%).

Как уже писал портал "Комментарии", Международный валютный фонд определил ключевое условие для завершения седьмого пересмотра программы и предоставления очередного транша финансирования Украине – подписание закона о повышении акцизов на табачные изделия. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ после пересмотра программы финансирования EFF для Украины.