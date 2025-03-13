Украинцам усилят лимиты на карточные переводы: когда ждать перемен

С февраля 2025 в Украине действуют лимиты на карточные переводы в размере 150 тысяч гривен в месяц для средств из неподтвержденных источников, а с 1 июня ограничения составят уже 100 тысяч гривен в месяц.

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Как рассказала заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская, с начала действия новых правил по карточным переводам банки наблюдают определенные изменения в динамике переводов.

В частности, во избежание лимитов клиенты часто пытаются открывать счета в разных банках и больше используют переводы на IBAN. Однако есть часть клиентов, которые, чтобы уберечься от ненужных рисков, стали более тщательно относиться к таким банальным и часто непринужденным транзакциям, как "сброс денег на карту" родственникам или знакомым.

По ее словам, в начале февраля наблюдалось снижение количества карточных переводов – в пределах 12%, а их объем сократился в среднем на 18%. Однако уже ближе к середине месяца ситуация выровнялась с незначительной проекцией-ожиданием роста в марте-апреле — в пределах 1-3%.

"Мы отслеживаем тенденции и анализируем влияние новых правил на поведение клиентов. Обычно начальный период после любых новшеств требует определенной адаптации, для которой характерны колебания в объемах переводов, но в течение 2-3 месяцев ситуация должна стабилизироваться. Ведь новые правила направлены именно на защиту добросовестных пользователей банковских услуг и предотвращение использования финансовой системы".

Она подчеркнула, что большинство ведущих банков уже длительное время применяют рискоориентированный подход к анализу клиентской базы, так что с 1 февраля существенных изменений в количестве клиентов высокого уровня риска из-за новых правил карточных переводов не наблюдается.

Довгальская напомнила, что с 1 июня 2025 года планируются следующие изменения по карточным переводам. Уровень лимита на карточные переводы для клиентов среднего и низкого уровня рисков снизится до 100 тысяч гривен в месяц, хотя для клиентов высокого уровня риска лимит останется на нынешнем уровне — 50 тысяч гривен в месяц.

Эксперт предоставила несколько важных рекомендаций, которые станут полезными клиентам и помогут им избежать неудобств, связанных с предстоящими карточными ограничениями:

Заблаговременно позаботиться о документальном подтверждении доходов (справки ОК-5 и ОК-7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов). Ведь в случае необходимости банк может пойти на встречу клиенту и увеличить лимит.

Оптимизировать количество счетов (не стоит открывать чрезмерное количество счетов во избежание применения лимитов, вместо этого следует позаботиться о закрытии "пустых" / неработающих счетов).

Настройка автоматических платежей в мобильных приложениях, в личных кабинетах (например, при оплате коммунальных услуг, подписках на электронные услуги, как, например, на онлайн-медиа).

Использовать цифровые инструменты оплаты (приложение "Дия", электронный кабинет налогоплательщика и т.п.).

"Заблаговременная подготовка необходимой документации станет залогом комфортного пользования банковскими услугами в новых условиях. Поэтому призываем клиентов своевременно подготовиться к планируемым изменениям с 1 июня 2025 года, а банковские эксперты готовы предоставить исчерпывающие консультации", — подытожила Довгальская.

Ограничение на карточные переводы – что известно

С 1 февраля украинские банки ввели новые ограничения на карточные переводы, в том числе по реквизитам IBAN. Месячный лимит составляет 150 тысяч гривен.

Нововведения касаются только клиентов, доходы которых не подтверждены документально. При этом клиенты распределены на три категории в зависимости от степени риска, определяемого банками.

Лимит составляет 50 000 гривен для тех, кого отнесли к "высокому" уровню рискованности, а для клиентов с "средним" и "низким" уровнем — 150 000 гривен с 1 февраля 2025 года и 100 000 гривен с 1 июня 2025 года.