Украинцев заставят отдавать 9% доходов на пенсию: в Минсоцполитики поспешно сделали заявление

Украинцам с введением в стране накопительной пенсионной системы не придется выплачивать 9% от доходов в обязательном порядке. Как пишет портал "Комментарии", такой вывод можно сделать из заявления пресс-службы Министерства социальной политики Украины, которое было обнародовано вечером 27 января. Ему предшествовала пресс-конференция министра социальной политики Оксаны Жолнович, где она анонсировала обязательные отчисления от зарплаты, и эта информация сразу стала резонансной.

Минсоцполитики утверждает, что никаких дополнительных обязательных налогов накопительная пенсионная система украинцам не принесет. Фото: depositphotos.com

Минсоцполитики уточняет, что введение накопительных пенсий не будет предусматривать повышение налогов. Эта система позволит работникам дополнительно увеличивать размер своей будущей пенсии в течение рабочего стажа. Важно понимать, что это не приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков, обещают в ведомстве. Там пояснили, что взносы работодателя и гражданина не увеличатся и будут выделены из текущих ЕСВ и НДФЛ. А по собственному желанию работник сможет платить дополнительный добровольный взнос.

Министерство отмечает, что законопроекты, призванные обеспечить реформу пенсий, пока не приняты. Они представлены на рассмотрение органов власти, а также других заинтересованных сторон для ознакомления и предоставления предложений.

"Цель реформы – создать справедливую и прозрачную пенсионную систему, чтобы каждый украинец и каждая украинка могли получать достойную пенсию. Ожидается, что внедрение накопительной системы позволит увеличить пенсию еще на 15-20% по сравнению со средней заработной платой человека в течение жизни, дополнительно к солидарной части пенсии", — указали в Минсоцполитики.

Ранее "Комментарии" со ссылкой на Жолнович писали, что в Украине со стартом пенсионной реформы, которая изменит систему накопительных пенсий, появится обязательное отчисление в размере 9% от зарплаты. Министр говорила о том, что это решение является частью выполнения условий Международного валютного фонда и призвано увеличить размер будущих пенсий для украинцев.