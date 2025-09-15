Украина получит масштабную финансовую поддержку от международных партнеров, однако ее недостаточно для покрытия всех потребностей госбюджета в будущем. Уже в 2026 году правительство прогнозирует дефицит в размере около 10 миллиардов долларов, заявил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Фото: из открытых источников

По словам Гетманцева, Украина ожидает 54 миллиарда долларов международной помощи уже в этом году. Это больше, чем необходимо для финансирования бюджета в 2025 году, поэтому остаток будет использован в следующем году.

"Приблизительно 39 миллиардов долларов из этой суммы поступит в этом году, а остальные останутся на 2025-й", — уточнил он.

Гетманцев отметил, что согласно прогнозам Кабмина, в 2026 году потребность государственного бюджета составит 45 млрд долларов, из которых пока подтверждено лишь 35 миллиардов.

"Итак, на данный момент не хватает 10 миллиардов. Это большая сумма и главная проблема при формировании бюджета", — заявил он.

Речь идет о базовом сценарии, при котором экономика растет медленно, а угрозы безопасности остаются высокими. Гетманцев подчеркнул, что ранее бюджет составлялся, опираясь на оптимистические прогнозы, и только сейчас правительство начинает учитывать реалистичные риски.

"Раньше мы подгоняли цифры под желаемые показатели. Сейчас нужно исходить из реальности, особенно с учетом увеличения расходов на оборону на 400 млрд гривен", — подчеркнул нардеп.

Политик подчеркнул, что речь не идет о катастрофической нехватке средств:

"Это не дыра в бюджете, а текущий разрыв, пока не обеспеченный подтвержденным финансированием. Мы работаем над его покрытием".

По словам Гетманцева, источников финансирования может быть несколько:

· ежегодная поддержка от Германии — 9 млрд евро,

· обязательство Норвегии — более 8 млрд долларов,

· и переговоры с МВФ о запуске новой финансовой программы

Он также напомнил о бюджетном процессе: проект будет представлен до 15 сентября, а первое чтение должно состояться до 20 октября, с финальным принятием — до 20 ноября.

Как уже писали "Комментарии", вместо того чтобы лично инициировать введение новых санкций против России и стран, продолжающих покупать у нее энергоресурсы, президент США фактически опрокидывает эту ответственность на европейских партнеров. При этом, как отметил политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала, такая позиция скорее манипулятивным предложением, а не реальным призывом к действию.