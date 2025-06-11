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Украинцев заставляют возвращать полученные гранты: что известно о причинах

Причины возвращения микрогрантов: комментарий Киевского городского центра занятости

сегодня, 13:06
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Кречмаровская Наталия

В Украине с июля 2022 начали выдавать гранты на собственное дело. Со временем правительственная программа масштабировалась и предлагала новые виды грантов, например, отдельно ветеранам и членам их семей. Портал "Комментарии" узнал, сколько грантов выдали в Киеве и кому придется вернуть полученные деньги.

Украинцев заставляют возвращать полученные гранты: что известно о причинах

Грант. Иллюстративное фото

В столице за оформлением гранта можно обратиться в Киевский городской центр занятости. В организации на официальный запрос портала объяснили, что оформляют гранты по программам "Собственное дело" и "Гранты для ветеранов". С начала действия правительственной программы в городском центре рассмотрели 10 443 заявки по программе "Собственное дело" и 591 заявку от ветеранов. Государственный центр занятости одобрил 2513 заявку на "Собственное дело" и 168 — от ветеранов, а профинансировано 2216 и 140 заявок соответственно.

При этом по некоторым предоставленным грантам уже подали исковые заявления на возврат средств. В городском центре сообщили, что подали 21 исковое заявление о взыскании средств микрогранта на создание или развитие собственного бизнеса, из них:

– 10 дел находятся на рассмотрении в суде первой инстанции;

- 2 дела находятся на рассмотрении в суде апелляционной инстанции;

- 9 дел рассмотрены (судебными решениями удовлетворены исковые заявления Киевского ГЦЗ в полном объеме) и находятся на исполнении в органах государственной исполнительной службы.

В Киевском городском центре занятости объяснили, что подают исковые заявления на возвращение микрогранта по следующим причинам:

  • невыполнение обязательного условия договора, несоздание в течение шести месяцев со дня зачисления средств на счет получателя в уполномоченном банке рабочих мест в зависимости от размера микрогранта и нетрудоустройства на них лиц сроком не менее 24 месяцев в течение трехлетнего срока реализации проекта;

  • невозможность установления факта целевого использования средств микрогранта или установление факта нецелевого использования микрогранта, 

  • ликвидация предприятия без предупреждения центра занятости за местом заключения договора,

  • отсутствие оборудования, приобретенного на средства микрогранта, которое не подлежит отчуждению до выполнения условий договора.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что "Укрпочта" получит 600 тыс. евро гранта.




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