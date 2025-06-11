Украинцев заставляют возвращать полученные гранты: что известно о причинах

В Украине с июля 2022 начали выдавать гранты на собственное дело. Со временем правительственная программа масштабировалась и предлагала новые виды грантов, например, отдельно ветеранам и членам их семей. Портал "Комментарии" узнал, сколько грантов выдали в Киеве и кому придется вернуть полученные деньги.

Грант. Иллюстративное фото

В столице за оформлением гранта можно обратиться в Киевский городской центр занятости. В организации на официальный запрос портала объяснили, что оформляют гранты по программам "Собственное дело" и "Гранты для ветеранов". С начала действия правительственной программы в городском центре рассмотрели 10 443 заявки по программе "Собственное дело" и 591 заявку от ветеранов. Государственный центр занятости одобрил 2513 заявку на "Собственное дело" и 168 — от ветеранов, а профинансировано 2216 и 140 заявок соответственно.

При этом по некоторым предоставленным грантам уже подали исковые заявления на возврат средств. В городском центре сообщили, что подали 21 исковое заявление о взыскании средств микрогранта на создание или развитие собственного бизнеса, из них:

– 10 дел находятся на рассмотрении в суде первой инстанции;

- 2 дела находятся на рассмотрении в суде апелляционной инстанции;

- 9 дел рассмотрены (судебными решениями удовлетворены исковые заявления Киевского ГЦЗ в полном объеме) и находятся на исполнении в органах государственной исполнительной службы.

В Киевском городском центре занятости объяснили, что подают исковые заявления на возвращение микрогранта по следующим причинам:

невыполнение обязательного условия договора, несоздание в течение шести месяцев со дня зачисления средств на счет получателя в уполномоченном банке рабочих мест в зависимости от размера микрогранта и нетрудоустройства на них лиц сроком не менее 24 месяцев в течение трехлетнего срока реализации проекта;

невозможность установления факта целевого использования средств микрогранта или установление факта нецелевого использования микрогранта,

ликвидация предприятия без предупреждения центра занятости за местом заключения договора,

отсутствие оборудования, приобретенного на средства микрогранта, которое не подлежит отчуждению до выполнения условий договора.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что "Укрпочта" получит 600 тыс. евро гранта.



