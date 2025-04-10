Украинцы будут платить налоги от продажи даже одной вещи: новый законопроект

На днях в украинском медиапространстве распространялась информация об обязательной уплате налогов от продажи вещей. Народная депутат Украины Нина Южанина объяснила, откуда взялась тема налогообложения доходов, полученных от продаж через цифровые платформы.

Гривна. Иллюстративное фото

"В то же время Минфин подготовил законопроект, которым предусмотрена ежегодная передача цифровыми платформами (а это и OLX, и Prom, и ROZETKA и т.д.) в налоговую данных по продавцам, которые зарегистрированы на платформе и которые в течение года совершили хотя бы одну операцию", — пояснила Южанина.

Также она отметила, что документ предусматривает, что такие цифровые платформы будут налоговыми агентами и должны содержать с полученных (продавцами – физическими лицами) доходов НДФЛ и военный сбор.

Вроде бы соответствующие нормы действуют в Евросоюзе, однако, по мнению Южаниной, Минфин очень избирательно имплементирует положения документов ЕС и ОЭСР.

"Так Минфин проигнорировал предусмотренные Директивой Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 года (Директива DAC7) пороги операции, в случае достижения которых данные продавца передаются в налоговую. В странах ЕС такие пороги действуют, и в налоговую передаются данные только по продавцам, доход от продажи товаров которых превысил 2000 евро или было осуществлено 30 и более продаж в год”, — пояснила условия ЕС нардеп.

Южанина пояснила, что, по мнению Минфина, должна передаваться информация обо всех без исключения сделки и облагаться налогом на все средства физического лица с 1 гривны. По ее словам, эта позиция Минфина была озвучена на рабочей группе по обсуждению этого проекта закона. Также Южанина отметила, что обсуждались и другие вопросы, однако какие – не сообщила.

Напомним, что в Центре противодействия дезинформации, как писал портал "Комментарии", опровергли информацию об обязательном налогообложении доходов от продажи вещей.



