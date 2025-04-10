Украинцы будут платить налоги от продажи даже одной вещи: новый законопроект

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Кречмаровская Наталия
На днях в украинском медиапространстве распространялась информация об обязательной уплате налогов от продажи вещей. Народная депутат Украины Нина Южанина объяснила, откуда взялась тема налогообложения доходов, полученных от продаж через цифровые платформы.
Гривна. Иллюстративное фото
Также она отметила, что документ предусматривает, что такие цифровые платформы будут налоговыми агентами и должны содержать с полученных (продавцами – физическими лицами) доходов НДФЛ и военный сбор.
Вроде бы соответствующие нормы действуют в Евросоюзе, однако, по мнению Южаниной, Минфин очень избирательно имплементирует положения документов ЕС и ОЭСР.
Южанина пояснила, что, по мнению Минфина, должна передаваться информация обо всех без исключения сделки и облагаться налогом на все средства физического лица с 1 гривны. По ее словам, эта позиция Минфина была озвучена на рабочей группе по обсуждению этого проекта закона. Также Южанина отметила, что обсуждались и другие вопросы, однако какие – не сообщила.
Напомним, что в Центре противодействия дезинформации, как писал портал "Комментарии", опровергли информацию об обязательном налогообложении доходов от продажи вещей.
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