Украинцы финансируют производство «шахедов» в Иране: как это возможно

Иран ежегодно получает до 2 млрд долларов от экспорта аграрной продукции, в том числе он один из ведущих экспортеров фисташковых орехов на сотни миллионов долларов.

Шахеды

Как отметил экономист Алексей Кущ, любой экспорт в Иране находится под пристальным наблюдением иранского правительства – доходы от экспорта нефти и аграрной продукции используются, в том числе, на производство новых видов оружия, тех же беспилотников – "шахедов". После этого эти дроны поставляются России или предоставляются ей технологии для производства беспилотников.

При этом эксперт напомнил, что между РФ и Ираном недавно был подписан и ратифицирован Договор о стратегическом партнерстве, согласно которому стороны помогают друг другу поставками оружия.

Как говорит Кущ, как ни странно, Украина продолжает импорт товаров из Ирана, хотя экспорт украинских товаров в эту страну в 2024 году полностью остановился.

По информации эксперта, общая сумма импорта относительно невелика – 11,5 млн долларов или 60% от объемов 2023 года.

Так вот, наибольший удельный вес в этом импорте занимают "съедобные плоды и орехи" на сумму 7,2 млн долларов (63% импорта из Ирана за год). Хотя 11,5 млн долларов – это не такая уж небольшая сумма.

"Если рассмотреть эту сумму в виде эквивалента "в беспилотниках", выходит сотни "шахедов". Но эта сумма импорта не является окончательной. Иран очень часто обходит санкции, экспортируя свою продукцию под торговую марку других стран: ОАЭ, Турции, Египта и других. То есть сумма реального, а не официального импорта в Украину из Ирана, может быть больше в разы", — подчеркнул Кущ.

По его словам, такая ситуация недопустима. Эксперт убежден, что Украине необходимо полностью остановить импорт из Ирана во время войны и тщательно отслеживать "параллельный импорт" иранских товаров из других стран.

"Ситуация, когда миллионы долларов уходят из Украины в Иран "за орешки" и потом за эти деньги в Иране делают "шахеды" неприемлема и нелогична", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ массированно ударила по Киеву ракетами и шахедами.



