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Главная Новости Финансы 2025 Украинцы могут продавать подержанные вещи без уплаты налогов, но есть нюанс
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Украинцы могут продавать подержанные вещи без уплаты налогов, но есть нюанс

В Государственной налоговой службе опровергли информацию о необходимости платить налоги от продажи личных вещей

сегодня, 21:00
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Кречмаровская Наталия

В понедельник, 7 апреля, украинцев шокировали новостью о том, что продавцов на OLX и Prom.ua штрафуют за неуплату налогов. Отмечалось, что даже подержанные личные вещи нельзя продавать без уплаты налога.

Украинцы могут продавать подержанные вещи без уплаты налогов, но есть нюанс

Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что информация о том, что "налоговая начала штрафовать продавцов с OLX и Prom.ua", оказалась фейком.

"На самом деле: информация о том, что налоговая начала штрафовать продавцов с OLX, Prom.ua, соцсетей и других платформ и автоматически отслеживает все денежные переводы на счета людей, даже если они продают личные вещи, не соответствует действительности, отметили в Государственной налоговой службе", — говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что продажа личных вещей не является основанием финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства.

"Лишь систематические продажи и одновременно однородный ассортимент товаров имеют признаки предпринимательской деятельности", — уточнили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Напомним, что в столице, как писал портал "Комментарии", продолжают проводить мероприятия по габаритно-весовому контролю грузовых автомобилей на въездах в город.

Отмечается, что проведение усиленных проверок, сопровождение в пункты ГВК и введение штрафов – это превентивные мероприятия. Такие шаги, по данным КМВА, направлены на сохранение столичных дорог и снижение аварийности.

По результатам проверок в 12 случаях применялись блокировочные устройства к транспортным средствам. Общая сумма начисленных штрафов за нарушение габаритно-весовых норм составила 261800 грн.



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Источник: https://t.me/spravdi/45970
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