Украинцы могут продавать подержанные вещи без уплаты налогов, но есть нюанс

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Кречмаровская Наталия
В понедельник, 7 апреля, украинцев шокировали новостью о том, что продавцов на OLX и Prom.ua штрафуют за неуплату налогов. Отмечалось, что даже подержанные личные вещи нельзя продавать без уплаты налога.
Иллюстративное фото
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что информация о том, что "налоговая начала штрафовать продавцов с OLX и Prom.ua", оказалась фейком.
Отмечается, что продажа личных вещей не является основанием финансовой или административной ответственности за нарушение требований действующего налогового законодательства.
Напомним, что в столице, как писал портал "Комментарии", продолжают проводить мероприятия по габаритно-весовому контролю грузовых автомобилей на въездах в город.
Отмечается, что проведение усиленных проверок, сопровождение в пункты ГВК и введение штрафов – это превентивные мероприятия. Такие шаги, по данным КМВА, направлены на сохранение столичных дорог и снижение аварийности.
По результатам проверок в 12 случаях применялись блокировочные устройства к транспортным средствам. Общая сумма начисленных штрафов за нарушение габаритно-весовых норм составила 261800 грн.
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