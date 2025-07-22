Украинцы смогут получить от правительства один миллион гривен: детали

Правительство Украины расширило программу "Собственное дело", предоставив возможность предпринимателям получить государственные гранты в размере до 1 миллиона гривен для создания или развития частных заведений дошкольного образования.

Правительство предлагает украинцам гранты до 1 миллиона гривен. Фото из открытых источников

Министерство экономики сообщило, что в рамках программы "Собственное дело" предлагает гранты на миллион гривен, чтобы увеличить количество качественных мест для обучения и развития детей, а также поддержать малый и средний бизнес в сфере образования. Гранты могут получить те, кто планирует открыть или расширить ясли, детсады, мини-сады, семейные сады или центры развития ребенка.

Условия получения гранта

Согласно обновленным правилам, украинец может получить гранты на открытие детсадов, если обязуется выполнять следующие условия:

– до 500 тыс. гривен — предприниматель должен создать не менее 2 рабочих места;

– от 500 тыс. до 1 млн гривен – обязательное создание 4 рабочих мест и софинансирование в размере 30% собственных средств.

Грантовые средства разрешается направлять на ремонт помещения, приобретение мебели, игрушек, учебных материалов, интерактивного оборудования, маркетинговых услуг, рекламы или запуска бизнеса по франшизе. Также возможно приобретение транспорта для заведения.

Кроме того, программа "Собственное дело" предоставляет микрогранты от 50 до 250 тыс. гривен для запуска малого бизнеса. Их могут получить как действующие предприниматели, так и лица без опыта предпринимательской деятельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцев заставляют возвращать полученные гранты.

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