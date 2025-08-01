Украинцы станут еще беднее: в НБУ предупредили о неминуемом сценарии

Национальный банк Украины прогнозирует рост тарифов на основные коммунальные услуги – электроэнергию, газоснабжение, отопление и горячую воду – уже с 2026 года. Как отмечено в июльском Инфляционном отчете регулятора, до конца 2025 года цены останутся без изменений, однако в дальнейшем их планируют скорректировать в соответствии с рыночными реалиями и экономически обоснованным уровнем.

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Причина такого шага – обострение ситуации в энергетическом секторе. В НБУ отмечают, что пока не определены конкретные пределы потенциального повышения, что создает дополнительные риски для прогнозируемой динамики инфляции.

"Если стоимость энергоносителей существенно возрастет с целью быстрой ликвидации дисбалансов в энергосфере, это может повлечь за собой усиление инфляционного давления. В то же время возникнет потребность в существенном увеличении государственных расходов на субсидии для защиты населения", — говорится в отчете.

В случае отсрочки решения по корректировке тарифов это позволит временно сдержать инфляцию, однако ухудшит финансовую устойчивость государственных энергокомпаний и повысит риски для энергетической безопасности страны.

В МВФ также призывают Украину к реформированию коммунального сектора в послевоенный период, отмечая необходимость установления тарифов, соответствующих реальным расходам, с учетом социальной защиты уязвимых категорий населения.

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