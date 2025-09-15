logo

Украинцы в 2025 году еще больше обеднели: что на это указывает
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы в 2025 году еще больше обеднели: что на это указывает

Украинцы в 2025 году брали больше микрокредитов

15 сентября 2025, 16:44
Автор:
Кречмаровская Наталия

В первом полугодии 2025 года украинцы оформили 4,39 млн микрокредитов. Об этом сообщила народная депутат Украины Нина Южанина, ссылаясь на информацию платформы "Опендатабот" и Национального банка Украины.

Украинцы в 2025 году еще больше обеднели: что на это указывает

Бедность. Иллюстративное фото

В целом, как сообщила она, в этом году украинцы назанимали микрокредитов на 26,44 млрд грн. Это на 8% больше, чем за такой же период в прошлом году.

При этом, как отметила Южанина, несмотря на то, что меньше микрозаймов не стало, украинцы стали более добросовестно их выплачивать. Если в начале года долг по микрокредитам вырос на 3,38 млрд грн, то уже во втором квартале – всего на 0,94 млрд грн.

"В целом украинцы задолжали МФО 24,29 млрд грн — и это при том, что средняя сумма кредита, в том числе за второй квартал, составляла до 6 029 грн. Поэтому, очевидно, что население в 2025 году еще больше обеднело", — подытожила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что 15 сентября Кабинет министров Украины должен подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2026 год.

Народный депутат Украины Максим Бужанский отметил, что бюджет 2026 должен четко отвечать на вопросы — это бюджет войны или бюджет мира.

"Немного и того, и того, это означает ни мира, ни войны, города под ракетами, задыхающаяся от недостатка финансирования армия", — отметил он.

Прокомментировал политик и прогноз МВФ по дефициту украинского бюджета. По его мнению, 20 млрд долл. – это проблема, которую нельзя обойти. По словам Бужанского, если попытаться оттянуть ее в год, она вернется проблемой 30 миллиардов. И не только нокаутирует граждан, но и наповал убьет любую следующую власть, которая будет избрана в то время.




Источник: https://t.me/ninayuzhanina/3793
