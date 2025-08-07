logo

Финансы
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские активы поднимаются на фоне разговоров о мире: что это значит

Рынки реагируют на новость о возможном мире: украинские облигации растут, валюты Восточной Европы крепнут

7 августа 2025, 17:55
После того, как Кремль подтвердил предстоящую встречу президентов Трампа и Путина, инвесторы начали активно покупать активы, которые могут выиграть от возможного завершения войны в Украине.

Больше выросли в цене украинские долларовые облигации — они стали лидерами среди развивающихся стран. Укрепились также восточноевропейские валюты, например, польский злотый подорожал на 0,6% к доллару США. Индекс украинских акций в Варшаве показал наибольший рост с апреля.

Активно росли и акции компаний, связанных с Россией: например, австрийский банк Raiffeisen поднялся более чем на 10%, а бумаги российского Русала на бирже Гонконга тоже выросли на высоких объемах торгов.

Инвесторы надеются, что личная встреча Трампа с Путиным может стать шагом к прекращению войны. Некоторые руководители фондов уже скупают активы, которые могут выиграть от мира, например, облигации банков из Венгрии, Чехии или компаний из Турции.

Однако часть аналитиков призывает не торопиться с оптимизмом. Они напоминают, что предыдущие попытки мирных договоренностей результатов не дали, а со стороны России в последние месяцы не было реальных шагов к компромиссу.

Несмотря на положительные сигналы, многие активы еще не вернулись к уровню февраля, когда впервые заговорили о возможном завершении войны. Следовательно, дальнейшая реакция рынка будет зависеть от того, что именно обсудят на встрече лидеров.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Главная цель – согласование позиций относительно будущих процессов безопасности и усиление международной поддержки Украины. Оба лидера согласились: войну нужно завершить как можно быстрее, но не любой ценой – речь идет о достойном мире, что будет гарантировать стабильность на континенте на десятилетие вперед.



Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-07/ukraine-s-bonds-extend-gains-as-kremlin-confirms-summit-plans
