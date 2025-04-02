Украинские чиновники переходят в крипту: сколько деклараций с криптовалютой подали за 2024 год

В 2024 году чиновники задекларировали на 10% больше криптовалюты, чем в 2023-м. Больше всего криптовалюту задекларировали представители силовых структур.

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По данным аналитики "Опендатабот", за прошлый год чиновники подали 2 113 деклараций с криптовалютой. Это количество в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабного.

По количеству крипты, как сообщает "Опендатабот", лидирует Национальная полиция Украины — 322 декларации (15% от всех случаев). В прокуратуре также интересуются криптой – 240 деклараций. Судьи оказались на третьем месте – 227 задекларированными криптоактивами. Нашлась крипта и у чиновников городских советов – 119 деклараций с цифровыми активами. Среди представителей ВСУ криптовалюта оказалась в 77 декларациях.









Что касается географии ценителей крипт, то на первом месте Киев и область — 582 и 185 чиновников с криптовалютами. В Харьковской области крипту задекларировали 172 госслужащих, а Днепропетровской — 167. Замыкает пятерку Львовская область — 133 декларации с криптовалютой.









Самым популярным криптоактивом среди чиновников стали:

Tether (USDT) – 802 госслужащих.

Bitcoin (BTC, XBT) – 731 декларация.

Ethereum (ETH) – 713 чиновников.

Напомним, что еще до российского вторжения Украина входила в ТОП-5 по объему транзакций с криптовалютой. Портал "Комментарии" писал , кто входит в пятерку самых богатых ее владельцев.

В общем, все владельцы крипт имеют отношение к власти, ведь должностных лиц должны декларировать состояние, что и позволили определить богатейших владельцев криптовалюты. Однако у некоторых из них крипта со временем исчезла из деклараций, что может свидетельствовать о желании скрыть часть состояния.



