"Укрпочта" получит 600 тыс. евро гранта: на что потратят деньги

В "Укрпочте" рассказали, что планируют получить грант в размере 600 тыс. евро. Деньги получат от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). На полученный грант планируют установить модульные отделения.

"Укрпочта". Фото из открытых источников

"Почему для нас (и для вас) это крайне важно? Потому что модульные отделения — возможность быстро восстановиться там, где стационарные были существенно повреждены или разрушены из-за вражеских обстрелов. Следовательно — бесперебойно предоставлять почтовые и финансовые услуги. И не только", — рассказали в "Укрпочте".

Также у почтового оператора пояснили, что модульные отделения планируют устанавливать в населенных пунктах, "отрезанных от мира". Отмечается, что отделения установят с безбарьерным доступом, оснастят старлинками и генераторами. Отделения должны стать "островком стабильности для украинцев".

В модульных отделениях, как отметили в "Укрпочте", всегда будет возможность:

отправить посылку по Украине и за ее пределы;

забрать заказанные лекарства;

оформить перевод или забрать средства, присланные близкими;

подписаться на периодические издания;

оплатить коммунальные и другие счета;

получить пенсию;

пополнить карту наличными;

просто увидеться и переговорить словом.

Напомним, что во время убыточности, как писал портал "Комментарии", руководители "Укрпочты" получили 36,6 млн грн премий. Такую информацию сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Я получил ответ на свой запрос от государственной аудиторской службы, и вот мы видим, что в 2022-2024 годах руководству "Укрпочты" ВЫПЛАТИЛИ ПРЕМИИ на 36,6 млн грн. И это при том, что компания убыточна и не выполняла запланированные финансовые показатели!!!!!!", — возмутился ситуацией народный депутат и опубликовал ответ.



