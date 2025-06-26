"Укрпочта" тратит миллионы, а почтальоны получают копейки: нардепов возмутило решение Смелянского

Скандалы с Укрпочтой периодически появляются в украинском информационном пространстве. И все больше возникают финансовые вопросы. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко раскритиковал очередное решение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смелянского.

Укрпочта. Фото из открытых источников

"Давно что-то я не писал о Смелянском. Так вот, вижу тендер интересный — создание брендбука для Укрпочты за 1,2 млн грн. То есть, пока почтальоны получают копейки, в отделениях люди за свои деньги покупают стулья, Смелянскому захотелось выбросить на новый логотип 1,2 млн", — отметил народный депутат.

Также Гончаренко прокомментировал – "ну а почему бы нет. Хоть какая-то работа. Можно будет показать, за что зарплата в миллион выплачивается".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что "Укрпочта" в апреле попала в скандал — в Верховной Раде обещают разоблачение. Народная депутат Украины Нина Южанина рассказала, что получила от “Укрпочты” ответ на депутатский запрос по финансовым вопросам.

"Помните большую дискуссию по миллионным заработным платам руководителей государственных предприятий, в частности Укрпочты, а также перевод Укрпочтой 1 гривны с каждой посылки в "единственно возможный" благотворительный фонд? Такая дискуссия сейчас только обостряется. Эта история имеет свое продолжение", — рассказала нардепка.

По ее словам, на депутатский запрос (спецпроцедура объявления в зале ВРУ) о предоставлении информации по отдельным вопросам деятельности "Укрпочты" получила ответ от генерального директора компании. Какие вопросы она задала и что ответили, обнародовала на своей странице в Facebook.



