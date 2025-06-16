Улучшение во время войны: в Раде заявили, что заслуживают благодарности

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Кречмаровская Наталия
В Украине, несмотря на войну, растет количество ФЛП – темпы регистрации в 2025 году по сравнению с прошлым годом увеличились.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал об успехах, ответив на комментарии "умных и не очень политиков и экспертов об уменьшении количества ФЛП в результате "реформ Гетманцева".
По данным народного депутата, по состоянию на середину июня 2025 года количество ФЛП возросло до 2 171 191:
на 70 535 ФЛП по сравнению с маем 2024 года,
на 35 076 ФЛП по сравнению с наименьшим показателем в феврале 2025 года.
Нардеп отметил, что с начала полномасштабной войны количество ФЛП в Украине увеличилось на 178815.
По его словам, наибольшее количество ФЛП фиксировалось в декабре 2024 года — 2 179 533 ФЛП. По сравнению с показателем на середину июня 2025 года разница составляет -8342 ФЛП. Ожидается, как отметил нардеп, в следующем месяце количество ФЛП превысит наибольший показатель декабря 2024 года.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ФЛП задолжали миллиарды по уплате налогов.
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