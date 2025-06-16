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Улучшение во время войны: в Раде заявили, что заслуживают благодарности

Гетманцев рассказал, почему в Украине увеличивается количество ФЛП

16 июня 2025, 13:23
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Кречмаровская Наталия

В Украине, несмотря на войну, растет количество ФЛП – темпы регистрации в 2025 году по сравнению с прошлым годом увеличились.

Улучшение во время войны: в Раде заявили, что заслуживают благодарности

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал об успехах, ответив на комментарии "умных и не очень политиков и экспертов об уменьшении количества ФЛП в результате "реформ Гетманцева".

По данным народного депутата, по состоянию на середину июня 2025 года количество ФЛП возросло до 2 171 191:

  • на 70 535 ФЛП по сравнению с маем 2024 года,

  • на 35 076 ФЛП по сравнению с наименьшим показателем в феврале 2025 года.

Нардеп отметил, что с начала полномасштабной войны количество ФЛП в Украине увеличилось на 178815.

“Начиная с марта 2025 года количество открытых ФЛП (20 029) больше количества закрытых (18 477) на 1552 субъекта, в апреле 2025 также открытых (21 517) больше закрытых (17 618) на 3 899 субъекта, за май открытых (24 572) больше чем закрытых (16 855) на 7 717 ФЛП”, — привел данные он.

По его словам, наибольшее количество ФЛП фиксировалось в декабре 2024 года — 2 179 533 ФЛП. По сравнению с показателем на середину июня 2025 года разница составляет -8342 ФЛП. Ожидается, как отметил нардеп, в следующем месяце количество ФЛП превысит наибольший показатель декабря 2024 года.

"Однако, увеличение количества ФЛП не характеризует рост или снижение экономики, поскольку действующая упрощенная система налогообложения широко используется ФЛП для минимизации в уплате налогов, например использования ФЛП вместо наемных работников. В то же время, если крикуны приняли за моду трогательные истории против закрытия бизнеса в результате моих реформ, ожидаю серию публичных логикой, количество ФЛП растет как на дрожжах, несмотря на войну”, — отметил Гетманцев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ФЛП задолжали миллиарды по уплате налогов.




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Источник: https://t.me/getmantsevdanil/9561
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