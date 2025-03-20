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Уже с 1 числа: лимиты на карточные переводы становятся еще более жесткими.

Для лиц, которые не могут предоставить документальное подтверждение дохода, максимальная сумма перевода в месяц составит 100 000 гривен.

сегодня, 16:30
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Клименко Елена

С 1 июня 2025 года в Украине будут введены новые ограничения на финансовые переводы через карты. Для лиц, которые не могут предоставить документальное подтверждение дохода, максимальная сумма переводов в месяц составит 100 000 гривен, сообщает Hyser.

Уже с 1 числа: лимиты на карточные переводы становятся еще более жесткими.

Как можно увеличить лимиты переводов:

Чтобы осуществлять большие транзакции, финансовые учреждения рекомендуют проходить процедуру проверки доходов. Анна Довгальская, заместитель председателя правления банка "Глобус", рекомендует подать следующие документы:

·          Справка ОК-5 и ОК-7 из Пенсионного фонда Украины.

·          Налоговые декларации, подтверждающие официально задекларированный доход.

·          Справка об официальной выплате заработной платы.

·          Документы, подтверждающие получение государственных стипендий.

·          Доказательство доходов от членов семьи.

·          Свидетельство волонтерской деятельности или других легальных источников дохода.

Чтобы избежать проблем с новыми правилами, финансовые эксперты рекомендуют:

·          Оптимизировать финансовые операции, закрыв лишние банковские счета и избегая открытия новых.

·          Использовать автоматизированные платежные системы для регулярных расходов, таких как коммунальные услуги и подписки.

·          Активно использовать цифровые платформы, в частности "Действие", электронные налоговые счета и онлайн-банкинг.

Введение ограничений с февраля 2025 г. уже привело к снижению частоты переводов на 12% и уменьшению объема переводов на 18%. Однако рынок быстро адаптировался, и аналитики ожидают подобную адаптацию после введения новых ограничений в июне 2025 года. Поэтому предварительная подготовка необходимых документов станет ключевой для беспрепятственного осуществления финансовых операций.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что с февраля 2025 года в Украине действуют лимиты на карточные переводы в размере 150 тысяч гривен в месяц для средств из неподтвержденных источников, а с 1 июня ограничения составят уже 100 тысяч гривен в месяц.



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Источник: https://dengi.hyser.com.ua/uk/209388-limity-na-kartochnye-perevody-sokratyat-eshche-bolshe-s-1-chisla
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