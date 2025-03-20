Уже с 1 числа: лимиты на карточные переводы становятся еще более жесткими.

С 1 июня 2025 года в Украине будут введены новые ограничения на финансовые переводы через карты. Для лиц, которые не могут предоставить документальное подтверждение дохода, максимальная сумма переводов в месяц составит 100 000 гривен, сообщает Hyser.

Как можно увеличить лимиты переводов:

Чтобы осуществлять большие транзакции, финансовые учреждения рекомендуют проходить процедуру проверки доходов. Анна Довгальская, заместитель председателя правления банка "Глобус", рекомендует подать следующие документы:

· Справка ОК-5 и ОК-7 из Пенсионного фонда Украины.

· Налоговые декларации, подтверждающие официально задекларированный доход.

· Справка об официальной выплате заработной платы.

· Документы, подтверждающие получение государственных стипендий.

· Доказательство доходов от членов семьи.

· Свидетельство волонтерской деятельности или других легальных источников дохода.

Чтобы избежать проблем с новыми правилами, финансовые эксперты рекомендуют:

· Оптимизировать финансовые операции, закрыв лишние банковские счета и избегая открытия новых.

· Использовать автоматизированные платежные системы для регулярных расходов, таких как коммунальные услуги и подписки.

· Активно использовать цифровые платформы, в частности "Действие", электронные налоговые счета и онлайн-банкинг.

Введение ограничений с февраля 2025 г. уже привело к снижению частоты переводов на 12% и уменьшению объема переводов на 18%. Однако рынок быстро адаптировался, и аналитики ожидают подобную адаптацию после введения новых ограничений в июне 2025 года. Поэтому предварительная подготовка необходимых документов станет ключевой для беспрепятственного осуществления финансовых операций.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что с февраля 2025 года в Украине действуют лимиты на карточные переводы в размере 150 тысяч гривен в месяц для средств из неподтвержденных источников, а с 1 июня ограничения составят уже 100 тысяч гривен в месяц.