logo

BTC/USD

104495.65

ETH/USD

3298.42

LTC/USD

116.01

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2025 В Черкассах обнаружили масштабную торговлю с Россией: кто хотел заработать во время войны
commentss НОВОСТИ Все новости

В Черкассах обнаружили масштабную торговлю с Россией: кто хотел заработать во время войны

Отправляли удобрения и минералы для аграрной отрасли России из Черкасс – задержано руководство завода

сегодня, 16:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему обхода санкций на экспорт украинской продукции в РФ. По результатам комплексных мер по сотрудничеству со страной-агрессором разоблачено руководство химического предприятия в Черкассах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

В Черкассах обнаружили масштабную торговлю с Россией: кто хотел заработать во время войны

Иллюстративное фото

По данным следствия, представители украинского химзавода наладили оптовые поставки удобрений и минералов для аграрной отрасли России.

Установлено, что в течение 2022-2024 годов дельцы нелегально переправили в Россию собственную продукцию на сумму 1,8 млн долларов США.

Для скрытой переправки украинского товара в РФ фигуранты использовали аффилированную компанию на Ближнем Востоке.

Задокументировано, что продукцию черкасского производителя сначала направляли в ближневосточный "посредник", а оттуда осуществляли реэкспорт в Россию.

Среди ключевых российских заказчиков были одни из крупнейших компаний агропромышленного комплекса страны-агрессора — "Щелково Агрохим" и "Альтерит".

По имеющимся данным, с начала полномасштабной войны фигуранты отгрузили на российские предприятия более 216 тонн химической продукции.

Для обсуждения нелегальных поставок и продления подпольного бизнеса организаторы использовали анонимные чаты в мессенджерах и электронную почту.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружены документация, мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили руководителю Черкасской компании о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Продолжает расследование для привлечения к ответственности всех участников "схемы". Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

В Черкассах обнаружили масштабную торговлю с Россией: кто хотел заработать во время войны - фото 2
В Черкассах обнаружили масштабную торговлю с Россией: кто хотел заработать во время войны - фото 3
В Черкассах обнаружили масштабную торговлю с Россией: кто хотел заработать во время войны - фото 4
В Черкассах обнаружили масштабную торговлю с Россией: кто хотел заработать во время войны - фото 5



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости