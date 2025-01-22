В Черкассах обнаружили масштабную торговлю с Россией: кто хотел заработать во время войны

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему обхода санкций на экспорт украинской продукции в РФ. По результатам комплексных мер по сотрудничеству со страной-агрессором разоблачено руководство химического предприятия в Черкассах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

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По данным следствия, представители украинского химзавода наладили оптовые поставки удобрений и минералов для аграрной отрасли России.

Установлено, что в течение 2022-2024 годов дельцы нелегально переправили в Россию собственную продукцию на сумму 1,8 млн долларов США.

Для скрытой переправки украинского товара в РФ фигуранты использовали аффилированную компанию на Ближнем Востоке.

Задокументировано, что продукцию черкасского производителя сначала направляли в ближневосточный "посредник", а оттуда осуществляли реэкспорт в Россию.

Среди ключевых российских заказчиков были одни из крупнейших компаний агропромышленного комплекса страны-агрессора — "Щелково Агрохим" и "Альтерит".

По имеющимся данным, с начала полномасштабной войны фигуранты отгрузили на российские предприятия более 216 тонн химической продукции.

Для обсуждения нелегальных поставок и продления подпольного бизнеса организаторы использовали анонимные чаты в мессенджерах и электронную почту.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружены документация, мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили руководителю Черкасской компании о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Продолжает расследование для привлечения к ответственности всех участников "схемы". Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.