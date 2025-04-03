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В Кремле пьют за здоровье Трампа: какую выгоду теперь получат россияне

Трамп после введения пошлин создал в мире идеальный хаос, являющийся родной стихией для РФ

сегодня, 09:54
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Ткачик Олеся

Решение Трампа о радикальном повышении тарифов на весь импорт уже назвали торговой мировой войной. То есть, говорит нардеп Нина Южанина, можно прогнозировать, что мировую торговлю ждут очень серьезные изменения.

В Кремле пьют за здоровье Трампа: какую выгоду теперь получат россияне

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По ее словам, этот процесс теперь надолго, поэтому многое зависит от быстрых реакций Европейского Союза, Китая и других мощных игроков.

Как говорит нардеп, в первую очередь дороже заплатят сами американцы, потому что ввозная пошлина вся пойдет в цену товаров для американцев.

"Отказаться от импортных товаров, потому что они дорогие, невозможно. Во-первых, рынки давно глобалистские, во-вторых, есть, например, уже купленные товары, техника, оборудование, машины, нуждающиеся в обслуживании. И это создает более долгий срок для отказа от импорта", — подчеркнула Южанина.

То есть, говорит политик, все может окончиться обвалом и рынков в Соединенных Штатах. То есть, можно прогнозировать, что пользы самим американцам будет меньше вреда.

Южанина подчеркивает, что такое агрессивное вмешательство в экономику – это удар по ориентированной части производства (т.е. минус для бюджета страны производителя), это – поиск новых рынков для тех, кто удержится, для остальных – постепенные трансформации.

"Мир зашел в зону ужасной турбулентности. К сожалению, это отвлекает внимание от войны и плохо для Украины. В Кремле радуются, идеальный хаос – это их стихия", — подчеркнула нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп ввел пошлины против ряда стран, среди них и Украина. Впрочем, как отметил нардеп Ярослав Железняк, эти пошлины не особо ударят по нашей стране, потому что мы туда экспортировали немного товаров.




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Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid02ZNkUnUJepe2PYQuZMmBugmUBwJKa2HHZ3NZ5KwCSJdRco2HZcvUMWVkRohv8CCWAl?locale=ru_RU
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