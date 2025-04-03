В Кремле пьют за здоровье Трампа: какую выгоду теперь получат россияне

Решение Трампа о радикальном повышении тарифов на весь импорт уже назвали торговой мировой войной. То есть, говорит нардеп Нина Южанина, можно прогнозировать, что мировую торговлю ждут очень серьезные изменения.

Путин празднует

По ее словам, этот процесс теперь надолго, поэтому многое зависит от быстрых реакций Европейского Союза, Китая и других мощных игроков.

Как говорит нардеп, в первую очередь дороже заплатят сами американцы, потому что ввозная пошлина вся пойдет в цену товаров для американцев.

"Отказаться от импортных товаров, потому что они дорогие, невозможно. Во-первых, рынки давно глобалистские, во-вторых, есть, например, уже купленные товары, техника, оборудование, машины, нуждающиеся в обслуживании. И это создает более долгий срок для отказа от импорта", — подчеркнула Южанина.

То есть, говорит политик, все может окончиться обвалом и рынков в Соединенных Штатах. То есть, можно прогнозировать, что пользы самим американцам будет меньше вреда.

Южанина подчеркивает, что такое агрессивное вмешательство в экономику – это удар по ориентированной части производства (т.е. минус для бюджета страны производителя), это – поиск новых рынков для тех, кто удержится, для остальных – постепенные трансформации.

"Мир зашел в зону ужасной турбулентности. К сожалению, это отвлекает внимание от войны и плохо для Украины. В Кремле радуются, идеальный хаос – это их стихия", — подчеркнула нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп ввел пошлины против ряда стран, среди них и Украина. Впрочем, как отметил нардеп Ярослав Железняк, эти пошлины не особо ударят по нашей стране, потому что мы туда экспортировали немного товаров.



