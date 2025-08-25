В НБУ указали, сколько задолжал аграрный барон Бахматюк

Один из крупнейших украинских "агробаронов" Олег Бахматюк "собрал" не только кучу уголовных дел, но и долгов. Портал "Комментарии" сообщал, что бизнесмен сейчас, пожалуй, самый большой должник в Украине. И один из крупнейших его кредиторов – это государство Украина.

Олег Бахматюк. Фото портал "Комментарии"

В Национальном банке Украины по официальному запросу портала "Комментарии" сообщили, что общая сумма задолженности, которую Нацбанк взимает в судебном порядке с Олега Бахматюка как финансового поручителя по кредитам, предоставленным ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива" и ПАО "ВиЭйБи Банк", составляет около 7,9 млрд грн. законодательством меры по принудительному взысканию задолженности.

"Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии с Законом Украины "О санкциях" к Олегу Бахматюку не применены", — говорится в ответе НБУ на официальный запрос портала.

Напомним: портал “Комментарии писал, что в Украине на одну закрытую аграрную компанию приходится 2,5 новых.

С 2021 года было зарегистрировано 8644 агрокомпании. Наибольший прирост компаний в 2021 году, тогда открыли 2678 компаний. С началом полномасштабного вторжения РФ количество регистраций снизилось до 1558. А в 2023-м появилось 1697 новых компаний. В 2025 году зарегистрировали 869 новых агропредприятий.

В то же время с 2021 по 2025 годы в Украине закрылось 3416 аграрных предприятий. Больше всего ликвидаций зафиксировано в 2021 году (1070 компаний) и в 2024 году (685). В этом году 536 агрокомпаний решили прекратить свою деятельность, отмечают аналитики.



