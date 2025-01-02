В Покровске запланировали миллионные расходы на благоустройство и поддержку СМИ: суммы впечатляют

Ситуация на востоке Украины остается сложной – оккупанты планируют захватить Покровск. Между тем местные власти строят смелые планы и многомиллионные расходы на 2025 год.

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В Покровске, где в конце декабря полностью исчезло электроснабжение, в 2025 году планируют потратить десятки миллионов на благоустройство, поддержку СМИ, теплоснабжение и т.д.

“А как это возможно? 30 млн грн на несуществующее теплоснабжение, 34 млн — на благоустройство, 37 млн — на предотвращение стихийных бедствий, и 14 млн — на поддержку СМИ. Такие расходы заложила Покровская МВА в бюджете на 2025 год”, — отметил основатель ОО "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко.

Он также проинформировал, что среди других "впечатляющих" статей расходов: более 21 млн грн на туризм, культуру и охрану наследия, 2 млн — на библиотеки, и более 5 млн — на музеи, дворцы и дома культуры.

"И это при том, что, по данным DeepState, до города россиянам осталось 3 км", — подчеркнул эксперт.









Напомним, в городе Покровск, что в Донецкой области, как писал портал "Комментарии", была разрушена стела. Об этом сообщил украинский военный, писатель и музыкант Павел Вышебаба.

"Мы как раз ехали работать и увидели, что букву "П" отбросило на дорогу, я остановился и положил ее в багажник. Думаю, она должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны", – отметил военный.

Отметим, что Россия пытается захватить город любой ценой. На Покровском направлении, с начала пришествия, фиксируются колоссальные утраты неприятеля. Речь идет об около 60% тех сил, которые Москва собрала для захвата Украины в начале полномасштабного вторжения.