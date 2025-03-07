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В "Прозорро.Продажи" указали, сколько потратили на зарплаты членам наблюдательного совета

Какую заработную плату получили члены наблюдательного совета в "Прозорро.Продажи"

7 марта 2025, 21:20
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Кречмаровская Наталия

В АО "Прозорро.Продажи" на официальный журналистский запрос редакции портала "Комментарии" сообщили о составе наблюдательного совета и размерах зарплат членов НР.

В "Прозорро.Продажи" указали, сколько потратили на зарплаты членам наблюдательного совета

Фото портал "Комментарии"

По состоянию на февраль 2025 года в состав Наблюдательного совета входят:

  • Михайлов Илья Владимирович — председатель Наблюдательного совета (представитель государства),

  • Васильева Надежда Борисовна — член Наблюдательного совета (независимый член),

  • Крепак Дмитрий Леонидович – член Наблюдательного совета (независимый член).

Что касается заработных плат, то за 2024 члены НР получили следующее вознаграждение:

Михайлов Илья Владимирович Председатель наблюдательного совета, представитель государства 711 806,40 грн,

  • Васильева Надежда Борисовна член наблюдательного совета, независимый — 593 172,00 грн,

  • Крепак Дмитрий Леонидович член наблюдательного совета, независимый 593 172,00 грн,

  • Бойко Наталья Андреевна член наблюдательного совета, представитель государства (сложила полномочия в июне 2024 года) 281756,70 грн,

  • Соболев Алексей Дмитриевич член наблюдательного совета, представитель государства (сложил полномочия в январе 2025 года) – 0,00 грн.

В компании отметили, что общее собрание общества ежегодно пересматривает размер годового вознаграждения членам Наблюдательного совета.

В ”Прозорро.Продажи” указали, сколько потратили на зарплаты членам наблюдательного совета - фото 2
В ”Прозорро.Продажи” указали, сколько потратили на зарплаты членам наблюдательного совета - фото 3
В ”Прозорро.Продажи” указали, сколько потратили на зарплаты членам наблюдательного совета - фото 4
В ”Прозорро.Продажи” указали, сколько потратили на зарплаты членам наблюдательного совета - фото 5
В ”Прозорро.Продажи” указали, сколько потратили на зарплаты членам наблюдательного совета - фото 6

Напомним, что в государственном учреждении Фонд Энергоэффективности, как писал портал "Комментарии", на официальный журналистский запрос редакции портала сообщили о составе наблюдательного совета и размерах зарплат членов НР.

“О совокупном доходе каждого из членов Наблюдательного совета. Фонд не владеет информацией о совокупном доходе членов Наблюдательного совета, так как этот вопрос не относится к сфере контроля Фонда”, — сообщили в компании.




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