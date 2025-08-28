В Раде хватаются за голову: миллиарды гривен "идут" мимо бюджета Украины

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде Украины отметили серьезные последствия для страны из-за того, что ресторанный бизнес уклоняется от уплаты налогов.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал о схеме: почти все рестораны в Украине работают через физических лиц-предпринимателей.
По его словам, на ФЛП работают в Украине почти все рестораны. Если сравнивать количество юридических лиц, активных в этом бизнесе, — это примерно где-то 3200 юридических лиц, ФЛП — 68 000, рассказал политик. Большие сети очень фешенебельных ресторанов, как рассказал нардеп, также измельчаются на ФЛП.
Гетманцев рассказал, что из-за уклонения от налогообложения в ресторанном бизнесе государство недополучает около 7 млрд грн.
Напомним: портал "Комментарии" писал, Гетманцев публично обратился к руководству ГНС в городе Киеве относительно уклонения от уплаты налогов столичной сети ресторанов. Отмечал, что уже направлял соответствующий запрос о деятельности ресторанов Gaga без выдачи чеков. В ответ заверили, что провели соответствующие проверки. Но, по словам нардепа, не изменилось ничего — дальше сеть работает так же, с теми же нарушениями.