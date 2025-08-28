В Раде хватаются за голову: миллиарды гривен "идут" мимо бюджета Украины

В Верховной Раде Украины отметили серьезные последствия для страны из-за того, что ресторанный бизнес уклоняется от уплаты налогов.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев рассказал о схеме: почти все рестораны в Украине работают через физических лиц-предпринимателей.

По его словам, на ФЛП работают в Украине почти все рестораны. Если сравнивать количество юридических лиц, активных в этом бизнесе, — это примерно где-то 3200 юридических лиц, ФЛП — 68 000, рассказал политик. Большие сети очень фешенебельных ресторанов, как рассказал нардеп, также измельчаются на ФЛП.

"Ресторанный бизнес — это же о репутации, об имидже. И когда ты делаешь большие классные, дорогие, красивые рекламные компании, когда ты делаешь действительно классное помещение для того, чтобы принимать клиентов, и при этом измельчаешься на два чека — ну разве это серьезно? Наценка в ресторанном бизнесе достигает 200-300%, и ты не можешь найти 20%, чтобы уплатить НДС? И в то же время рекламируешь себя как порядочный белый бизнес? Это неправильно”, — сказал он.

Гетманцев рассказал, что из-за уклонения от налогообложения в ресторанном бизнесе государство недополучает около 7 млрд грн.

"Кроме того, создаются неравные конкурентные условия для тех, кто платит налоги и "белые" зарплаты по сравнению с теми, кто уклоняется", — подчеркнул Гетманцев.

Напомним: портал "Комментарии" писал, Гетманцев публично обратился к руководству ГНС в городе Киеве относительно уклонения от уплаты налогов столичной сети ресторанов. Отмечал, что уже направлял соответствующий запрос о деятельности ресторанов Gaga без выдачи чеков. В ответ заверили, что провели соответствующие проверки. Но, по словам нардепа, не изменилось ничего — дальше сеть работает так же, с теми же нарушениями.



