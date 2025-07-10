В Раде хватаются за голову: нардепов шокировали размеры самых больших пенсий в Украине

Вопрос справедливого пенсионного обеспечения давно назрел в Украине. Между самыми высокими и низкими пенсиями – пропасть. Народный депутат Украины Даниил Гетманцев в апреле 2025 года сообщал, что более 36% пенсионеров, а это более 3,7 млн человек в Украине получают выплаты менее 4 тыс. грн (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек – вообще меньше 3 тыс. грн).

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Политик решил разобрать, кто в Украине получает самые высокие пенсии и сколько это в цифрах. Народный депутат обратился с соответствующим запросом в Пенсионный фонд Украины и поделился полученной информацией.

"Цифры шокируют. В первую очередь потому, что их никак нельзя сравнить с пенсиями родителей и родственников большинства украинцев, теми пенсиями, о которых вы мне пишете. Я разделяю ваше мнение, что система начисления пенсий должна быть справедливой", — отметил он.

Политик пояснил, что в запросе в Пенсионный фонд попросил показать 20 самых больших пенсий по разным категориям спецпенсионеров. Народный депутат обнародовал полученную информацию.

Судьи – 390 тысяч гривен составляет самая большая пенсия, условный ТОП-20 замыкает пенсия в размере почти 320 тыс.

Прокуроры – 219 и 119 тысяч соответственно.

Только один народный депутат получает 245,9 тыс. грн пенсии, остальные в этом рейтинге – от 21,8 до 59,8 тыс. грн.

В то же время у шахтеров, по его словам, максимальная пенсия составляет 29 тыс. грн.

"Не думаю, что здесь нужно много комментировать от себя, выводы очевидны. Безусловно, пенсии должны быть достойными. Но не для избранных — для всех украинцев, всю свою жизнь честно работавших", — отметил политик.

Гетманцев отметил, что сейчас уже идет процесс рассмотрения законопроекта об отмене спецпенсий прокуроров.

"Уверен, что мы сможем преодолеть сопротивление и принять его во втором чтении. Это будет первый шаг к восстановлению справедливости в нашей стране. Первый, однако, он однозначно не может быть единственным", — подчеркнул народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал о размере пенсий в Украине.



