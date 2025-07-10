В Раде хватаются за голову: нардепов шокировали размеры самых больших пенсий в Украине

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Кречмаровская Наталия
Вопрос справедливого пенсионного обеспечения давно назрел в Украине. Между самыми высокими и низкими пенсиями – пропасть. Народный депутат Украины Даниил Гетманцев в апреле 2025 года сообщал, что более 36% пенсионеров, а это более 3,7 млн человек в Украине получают выплаты менее 4 тыс. грн (из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек – вообще меньше 3 тыс. грн).
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Политик решил разобрать, кто в Украине получает самые высокие пенсии и сколько это в цифрах. Народный депутат обратился с соответствующим запросом в Пенсионный фонд Украины и поделился полученной информацией.
Политик пояснил, что в запросе в Пенсионный фонд попросил показать 20 самых больших пенсий по разным категориям спецпенсионеров. Народный депутат обнародовал полученную информацию.
Судьи – 390 тысяч гривен составляет самая большая пенсия, условный ТОП-20 замыкает пенсия в размере почти 320 тыс.
Прокуроры – 219 и 119 тысяч соответственно.
Только один народный депутат получает 245,9 тыс. грн пенсии, остальные в этом рейтинге – от 21,8 до 59,8 тыс. грн.
В то же время у шахтеров, по его словам, максимальная пенсия составляет 29 тыс. грн.
Гетманцев отметил, что сейчас уже идет процесс рассмотрения законопроекта об отмене спецпенсий прокуроров.
Напомним: портал "Комментарии" писал о размере пенсий в Украине.