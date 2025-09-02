logo

В Раде хватаются за голову: заявили о военном мародерстве
НОВОСТИ

В Раде хватаются за голову: заявили о военном мародерстве

Скороход раскритиковала продажу ЧАО "Херсонский хлебокомбинат" и напомнила о решении правительства

2 сентября 2025, 15:25
Кречмаровская Наталия

Продажу предприятий во время войны по значительно заниженной цене раскритиковали в Верховной Раде Украины.

В Раде хватаются за голову: заявили о военном мародерстве

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Анна Скороход сообщила, что в Херсоне за бесценок распродали хлебокомбинат. ЧАО "Херсонский хлебокомбинат" ушел с молотка за 3,1 млн грн — в четыре раза дешевле стартовой цены. По ее словам, покупателем стало малое ООО с капиталом в 100 тыс. грн и годовым доходом до 24 тыс. грн.

Комплекс включает свыше 8 тыс. кв. м производственных помещений, склады, котельную, хлебопекарные линии и оборудование. Официально предприятие сочли банкротом, а здания повреждены войной, уточнила народная депутат.

"Но выглядит это скорее как военное мародерство под видом приватизации. И напомню: сейчас правительство планирует "сбывать за копейки" еще и Одесский припортовый завод", — отметила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на Закарпатье заместителя командира батальона по психологической поддержке одной из воинских частей разоблачили на взятке. В ГБР сообщили, что он организовал схему систематических поборов с подчиненными.

В течение длительного времени чиновник требовал от военнослужащих деньги за решение различных служебных вопросов — от оформления отпусков до сокрытия дисциплинарных нарушений. В частности, за вознаграждение фигурант обещал не сообщать о самовольном уходе с места службы, способствовать переводу в другие подразделения и избеганию командировки в район боевых действий.

Размер взяток зависел от обстоятельств и возможностей военнослужащих. Стоимость услуг колебалась от 30 тыс. грн до 3 тыс. долл.



Источник: https://t.me/golosSkorokhod/77
