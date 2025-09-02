В Раде хватаются за голову: заявили о военном мародерстве

Продажу предприятий во время войны по значительно заниженной цене раскритиковали в Верховной Раде Украины.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Анна Скороход сообщила, что в Херсоне за бесценок распродали хлебокомбинат. ЧАО "Херсонский хлебокомбинат" ушел с молотка за 3,1 млн грн — в четыре раза дешевле стартовой цены. По ее словам, покупателем стало малое ООО с капиталом в 100 тыс. грн и годовым доходом до 24 тыс. грн.

Комплекс включает свыше 8 тыс. кв. м производственных помещений, склады, котельную, хлебопекарные линии и оборудование. Официально предприятие сочли банкротом, а здания повреждены войной, уточнила народная депутат.

"Но выглядит это скорее как военное мародерство под видом приватизации. И напомню: сейчас правительство планирует "сбывать за копейки" еще и Одесский припортовый завод", — отметила народная депутат.

