В Раде не сдерживают возмущение: в Украине щедро финансируют пропаганду под соусом "единой правды"

Скороход раскритиковала размер расходов на телемарафон в бюджете на 2026 год

16 сентября 2025, 15:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Кабинет Министров Украины внес в Раду проект государственного бюджета на 2026 год. Народные депутаты сразу же обнаружили лишние расходы.

В Раде не сдерживают возмущение: в Украине щедро финансируют пропаганду под соусом "единой правды"

Гривны. Фото Киевской городской прокуратуры

Народная депутат Украины Анна Скороход прокомментировала продолжение финансирования "Единого марафона".

"Представьте себе: более 1,5 миллиарда гривен из бюджета — на так называемый "Единый марафон". Когда страна тратит триллионы на оборону, нам еще навязывают телешоу за сотни миллионов. И главная его цель — убедить людей, что "все под контролем", — отметила она.

При этом, по ее словам, рейтинги падают, доверия – минимум. Скороход объяснила, что люди смотрят не потому, что интересно, а потому, что нет выбора. Народная депутат заметила, что контент напоминает костюмированное представление, где главный герой — пропаганда, представленная под соусом "единственной правды".

"И теперь главное: когда вы донатите на ВСУ вместо утреннего кофе, когда слышите, что "нет денег" на повышение пенсий или зарплат, когда власть объясняет невозможность снизить налоги — просто помните, что эти же водители спокойно тратят 1,5 миллиарда на марафон, где правду часто перекручивают" заметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что условия бронирования работников от мобилизации пересматривали в Украине неоднократно. Однако предложенные изменения могут заблокировать работу критических предприятий.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что Минюст согласовал изменения в порядок бронирования. Эти изменения, по его словам, развалят наши критические предприятия даже без оружия.




Источник: https://t.me/golosSkorokhod/114
