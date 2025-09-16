В Раде не сдерживают возмущение: в Украине щедро финансируют пропаганду под соусом "единой правды"

Кабинет Министров Украины внес в Раду проект государственного бюджета на 2026 год. Народные депутаты сразу же обнаружили лишние расходы.

Гривны. Фото Киевской городской прокуратуры

Народная депутат Украины Анна Скороход прокомментировала продолжение финансирования "Единого марафона".

"Представьте себе: более 1,5 миллиарда гривен из бюджета — на так называемый "Единый марафон". Когда страна тратит триллионы на оборону, нам еще навязывают телешоу за сотни миллионов. И главная его цель — убедить людей, что "все под контролем", — отметила она.

При этом, по ее словам, рейтинги падают, доверия – минимум. Скороход объяснила, что люди смотрят не потому, что интересно, а потому, что нет выбора. Народная депутат заметила, что контент напоминает костюмированное представление, где главный герой — пропаганда, представленная под соусом "единственной правды".

"И теперь главное: когда вы донатите на ВСУ вместо утреннего кофе, когда слышите, что "нет денег" на повышение пенсий или зарплат, когда власть объясняет невозможность снизить налоги — просто помните, что эти же водители спокойно тратят 1,5 миллиарда на марафон, где правду часто перекручивают" заметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что условия бронирования работников от мобилизации пересматривали в Украине неоднократно. Однако предложенные изменения могут заблокировать работу критических предприятий.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, что Минюст согласовал изменения в порядок бронирования. Эти изменения, по его словам, развалят наши критические предприятия даже без оружия.



