В Раде не скрывают гнева: нардепов затронули ограничения на финансовые операции

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Кречмаровская Наталия
Народная депутат Украины Нина Южанина рассказала о новых решениях, из-за которых ограничения касаются и народных депутатов.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Нардеп убеждена, что Меморандум, якобы подписанный банками добровольно, а на самом деле по требованию НБУ, о лимите (максимальной сумме) переводов с карты на карту не что иное, как издевательство над клиентами банков.
Если в их непродуманной системе, по словам Южаниной, лимит существует ради лимита (простого ограничения), то тогда не стоит говорить, что НБУ, Госфинмон борются с дропами, илами, уклонениями.
Народная депутат подытожила, что все видела, но такого — точно нет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы критиковали инициативы власти. Южанина заявила, что власть может позволить себе миллиардные, экономически нецелесообразные программы. Говорится о кешбеке. Более 3,4 млн украинцев получили 445 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства в апреле. За все время действия программы украинцы получили около 2,4 млрд грн кэшбека от государства, то есть от нас, отметила нардеп.