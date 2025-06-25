В Раде не скрывают гнева: нардепов затронули ограничения на финансовые операции

Народная депутат Украины Нина Южанина рассказала о новых решениях, из-за которых ограничения касаются и народных депутатов.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

"Вот и я столкнулась с проблемой блокировки (отклонения) операции по карточке. Столько сама писала об этом, а в самый критический момент "догнала" эта непродуманная и недоработанная система так называемого риска — ориентированного подхода", — пояснила она.

Нардеп убеждена, что Меморандум, якобы подписанный банками добровольно, а на самом деле по требованию НБУ, о лимите (максимальной сумме) переводов с карты на карту не что иное, как издевательство над клиентами банков.

Если в их непродуманной системе, по словам Южаниной, лимит существует ради лимита (простого ограничения), то тогда не стоит говорить, что НБУ, Госфинмон борются с дропами, илами, уклонениями.

"Вчера я наслушалась на заседании ВСК как вы все преодолеваете "неприступные" барьеры. Просто быть настолько неуклюжими и настолько отставать от финансовых преступников — нельзя! Вы это осознаете или нет??? Я рассердилась потому, что у меня на карту не поступают деньги отовсюду. Только заработная плата по ВРУ. И при этом мне сейчас предлагают предоставить документы о доходах!”, — пояснила она.

Народная депутат подытожила, что все видела, но такого — точно нет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы критиковали инициативы власти. Южанина заявила, что власть может позволить себе миллиардные, экономически нецелесообразные программы. Говорится о кешбеке. Более 3,4 млн украинцев получили 445 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства в апреле. За все время действия программы украинцы получили около 2,4 млрд грн кэшбека от государства, то есть от нас, отметила нардеп.



